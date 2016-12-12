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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۲:۳۸

عضو تیم ملی فوتبال ۷ نفره مطرح کرد:

تبعیض در روش تجلیل از مدال آوران/ برنز می گرفتم بدهکار هم می شد

تبعیض در روش تجلیل از مدال آوران/ برنز می گرفتم بدهکار هم می شد

کرمانشاه- عضو تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران باانتقاد از تبعیض درتجلیل ازورزشکاران کرمانشاهی گفت: دارنده مدال طلا ۱۰۰ سکه و ورزشکار نقره ای ۲۵ سکه می گیرد واگر برنز می گرفتم بدهکار هم می شدم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلماکبری عضو تیم ملی هفت نفره فوتبال پارالمپیک ایران که در رقابتهای ریو به مدال نقره دست یافتند در مراسم تجلیل از قهرمانان المپیک و  پارالمپیک کرمانشاه که شامگاه دوشنبه با حضور وزیر ورزش برگزار شد، به برنامه ریزی استانداری کرمانشاه برای تجلیل از قهرمانان انتقاد کرد.

اکبری گفت: تفاوت فاحش میان تجلیل از دارندگان مدال طلا با ورزشکارانی که موفق به کسب مدال نقره شده اند قابل درک نیست و معیار مشخصی ندارد.

وی با اشاره به اینکه تجلیل نکردن بهتر از تبعیض است، گفت: اینکه دارنده مدال طلا ۱۰۰ سکه و بعد از آن دارنده مدال نقره ۲۵ سکه بگیرد بر چه اساسی است؟

اکبری گفت: با این حساب باید خوشحال باشم که مدال برنز نگرفتم چون با این مکانیسم احتمالا باید از جیب هم مبلغی را پرداخت می کردم.

کد مطلب 3848793

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