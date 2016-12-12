خوزستان ظرفیت مناسبی برای میزبانی از مسابقات جهانی ورزشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز کیانی زاده شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی اسکواش یادواره شهید دقایقی اظهار کرد: امیدوارم در این چند روزی که ورزشکاران در اهواز حضور دارند، لحظات خوبی را سپری و استان را با موفقیت ترک کنند.

وی افزود: در استان خوزستان به دنبال میزبانی رویدادهای ورزشی آسیایی، ملی و جهانی هستیم چون این استان از بعد مدیریت و منابع انسانی دارای ظرفیت و پتانسیل های خوبی است.

کیانی زاده با اشاره به اینکه خوزستان توان و ظرفیت مناسبی برای میزبانی از رویدادهای ورزشی جهانی دارد، بیان کرد: یکی دیگر از ظرفیت های استان خوزستان، منابع مالی و مادی موجود در آن و وجود ادارات و شرکت های بزرگ و متمول است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تصریح کرد: سابقه ۱۰۰ ساله ورزش خوزستان در کشور و دنیا و وجود مربیان، داوران و پیشکسوتان متعدد، قهرمانان بسیار ارزنده در اکثر رشته های ورزشی و وجود قومیت های مختلف باعث می شود که استعدادهای بسیاری در استان داشته باشیم.

کیانی زاده ادامه داد: وجود قومیت های مختلف باعث می شود تا ورزشکاران در اکثر رشته های ورزشی، استان خوزستان را در سطح ایران، آسیا و جهان مطرح کنند.

وی در زمینه میزبانی مسابقات بین المللی گفت: مسابقات بوکس بین المللی شکست حصر آبادان را در چند دوره برگزار کردیم، مسابقات وزنه برداری هم در برنامه است و این بار هم میزبانی رویدادهای مهم ورزشی در خوزستان به مسابقات اسکواش رسیده است.

کیانی زاده با اشاره به فعالیت های مناسب ورزشی در شهرستان آبادان به عنوان یکی از شهرستان های فعال در رشته اسکواش در زمینه قدمت رشته اسکواش در خوزستان گفت: در سال ۱۳۲۰ سالن این رشته در استان خوزستان راه اندازی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تصریح کرد: امیدوارم برگزاری این مسابقات استمرار داشته باشد تا به رشد اسکواش و سایر رشته های ورزشی استان خوزستان بیانجامد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات بین المللی اسکواش با جایزه پنج هزار دلاری از یکشنبه این هفته آغاز و هشت بازیکن از جدول مقدماتی به جدول اصلی مسابقات راه پیدا کردند. مسابقات جدول اصلی از فردا شروع و روز جمعه فینال مسابقات و اهدای جوایز به چهار نفر اول مسابقات انجام می شود.