صعود چهار تیم به مرحله نیمه نهایی/ ضعیف ترین حضور تکواندو ایران

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح روز دوشنبه با حضور ۷ تیم در دو گروه سه و چهار تیمی آغاز شد. در گروه یک تیم های ایران، کره جنوبی، روسیه و ترکیه حضور داشتند و در گروه دو نیز تیم های آذربایجان، بلژیک و آمریکا رقابتهای مقدماتی را به صورت دروه ای برگزار کردند.

در گروه یک کره جنوبی بازی نخست خود را ۲۷ بر ۲۶ به ترکیه واگذار کرد. ایران هم ۱۶ بر ۱۵ روسیه را شکست داد. در دور دوم تیم ایران ۲۵ بر ۱۳ نتیجه را به کره جنوبی واگذار کرد و روسیه نیز ۲۰ بر ۱۰ ترکیه را از پیش رو برداشت. در مبارزات دور سوم ایران ۳۱ بر ۱۹ نتیجه را به ترکیه واگذار کرد و روسیه هم مقابل کره جنوبی تن به شکست داد تا در نهایت کره جنوبی با ۶ امتیاز و تفاضل امتیازات ۱۵ به عنوان تیم نخست راهی مرحله نیمه نهایی شود. ترکیه با همین تعداد امتیاز و تفاضل ۳ به عنوان تیم دوم به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

در گروه دو نیز آذربایجان به دو پیروزی قاطع دست پیدا کرد. این تیم با نتایج ۲۷ بر ۸ برابر بلژیک و ۴۲ بر ۴ مقابل آمریکا برنده شد و با ۶ امتیاز و تفاضل ۵۷ به عنوان تیم نخست راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این گروه بلژیک هم با برتری ۱۵ بر ۱۰ مقابل آمریکا با سه امتیاز به عنوان تیم دوم گروه دوم انتخاب شد.

از ۲۰ دوره برگزاری رقابتهای جام جهانی تیم ایران در ۱۳ دوره حضور داشته که از سال ۱۹۹۷ قاهره تا ۲۰۱۵ همواره یک پای سکوی قهرمانی بوده که دو عنوان قهرمانی، ۷ نایب قهرمانی و یک مقام سومی را در کارنامه خود ثبت کرده است. با این حال باکو اولین میدانی بود که نه تنها از گردونه مسابقات حذف شد بلکه کارنامه ای ضعیف نیز برجای گذاشت.

تیم ملی ایران در این دوره از رقابتها در یک گروه چهار تیمی با سه امتیاز و تفاضل منفی ۲۴ در خانه چهارم ایستاد و موفق نشد به مرحله نیمه نهایی صعود کند. بدون شک در طول ۲۰ سال گذشته این ضعیف ترین حضور تکواندو ایران در یک تورنمنت رسمی بود.

روز سه شنبه در مرحله نیمه نهایی این مسابقات، آذربایجان با ترکیه و کره جنوبی با بلژیک برای صعود به دیدار نهایی مبارزه می کنند. تیم های پیروز راهی فینال شده و بازنده ها هم به صورت مشترک برنز می گیرند.