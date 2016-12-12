خوزستان زادگاه اسکواش/رقابت بین المللی اسکواش در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات بین المللی اسکواش با جایزه پنج هزار دلاری از یکشنبه این هفته آغاز و هشت بازیکن از جدول مقدماتی به جدول اصلی مسابقات راه پیدا کردند. مسابقات جدول اصلی از فردا شروع و روز جمعه فینال مسابقات و اهدای جوایز به چهار نفر اول مسابقات انجام می شود.

شامگاه امروز نیز در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان مراسم افتتاحیه اولین دوره مسابقات بین المللی اسکواش «سردار شهید اسماعیل دقایقی» به صورت رسمی برگزار شد.

استان خوزستان از مدت ها قبل میزبانی از رویدادهای بزرگ جهانی را آغاز و این باز نیز اقدام به برگزاری مسابقات بین المللی اسکواش در اهواز کرده است. نکته قابل توجه در مورد اسکواش این است که از استان خوزستان به عنوان زادگاه آن در ایران یاد می شود.

اسکواش حدود سال ۱۳۲۰ با ورود کارکنان انگلیسی شرکت نفت به آبادان و ساخت اسکواش برای بازی و تفریح خود و اعضای خانواده آنها وارد ایران شد. در سال ۱۳۴۵ در استان های خوزستان و تهران سالن های تمرینی وجود داشت که بعدها گسترش یافت و در شهرهای آبادان، اهواز و مسجد سلیمان نیز اسکواش راه اندازی شد.

اسکواش در بیش از ۱۲ استان مانند یزد، کیش، تهران، مرکزی، کرمانشاه، خوزستان، گلستان، فارس، زنجان، اصفهان، گیلان و خراسان فعال است و دو بخش مردان و زنان به این رشته می پردازند. که استان گلستان فعال ترین هیأت در این رشته است که عنوان برترین هیأت سال ۸۵ را نیز به خود اختصاص داده است.

در ایران رقابت هایی در بخش مردان و زنان، با عنوان جام فجر - جام رمضان، اسکواش قهرمانی ایران، اسکواش قهرمانی در چند رده سنی و المپیاد مدارس انجام می گیرد. سه دوره رقابت های اسکواش آزاد قهرمانی بزرگسالان و دو دوره اسکواش قهرمانی ایران انجام شده است.

آرش احمدی میرقائد رئیس اسکواش استان خوزستان شامگاه دوشنبه در مراسم مسابقات بین المللی اسکواش یادواره شهید دقایقی در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: اولین دوره مسابقات بین المللی اسکواش با جایزه پنج هزار دلاری از یکشنبه آغاز و هشت بازیکن از جدول مقدماتی به جدول اصلی مسابقات راه پیدا کردند.

وی افزود: مسابقات جدول اصلی از فردا شروع و روز جمعه فینال مسابقات و اهدای جوایز به چهار نفر اول مسابقات اهدا می شود.

محمد آران نماینده فدراسیون و رئیس سابق هیئت ورزشی اسکواش خوزستان نیز در این مراسم اظهار کرد: فدراسیون اسکواش هدفش از برگزاری این مسابقات در سال اقتصاد مقاومتی جلوگیری از خروج ارز و آوردن ورزشکاران کشورهای مختلف به ایران و آشنایی با فرهنگ این کشور است.

وی افزود: مسابقات مختلف نشانه توانمندی روسای هیئت های استان ها، همکاری مدیران کل ورزش و جوانان و حمایت مسئولان ملی است چون حمایت از ورزش برای آنها مهم است.

شهید دقایقی که بود؟

همچنین در این مراسم از علی دقایقی برادر شهید سرلشکر اسماعیل دقایقی نیز تقدیر شد.

علی دقایقی در این مراسم اظهار کرد: برادر من فرمانده لشکر بدر بود که متشکل از نیروهای عراقی بود و اکنون تبدیل به تشکل بیداری اسلامی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید اسماعیل دقایقی در سال ۱۳۳۳ در استان خوزستان و در شهر بهبهان به دنیا آمد. وی پس از ورود به دبستان و پشت سر گذاشتن این مرحله و اتمام دبیرستان، در سال ۱۳۴۹ در کنکور هنرستان شرکت ملی نفت شرکت کرد و پس از قبولی، به ادامه تحصیل در آن هنرستان پرداخت. اسماعیل در همین هنرستان با محسن رضائی (فرمانده سابق کل سپاه) آشنا شد.

وی در سال دوم هنرستان که با برپایی جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی مصادف بود، در اعتصابی هماهنگ شرکت کرد و در همان سال با هدف منفجر کردن مجسمه رضاخان ملعون، که در خیابان ۲۴ متری اهواز نصب شده بود، به اقدامی شجاعانه دست زد و قصد خود را عملی کرد اما متاسفانه چاشنی مواد منفجره عمل نکرد.

در سال ۱۳۵۳ دوبار (همراه با محسن رضائی و جمعی از دوستانش) به زندان افتاد و هر بار پس از چند ماه که همراه با شکنجه بدنی و عذاب روحی بود، از زندان آزاد شد.

قبل از تجاوز نظامی عراق، زمانی که از درگیری خرمشهر باخبر شد سریعا خود را به آنجا رساند و با انتقال سلاح و مهمات به اتفاق شهید جهان آرا نقش اساسی در آمادگی رزمی مردم منطقه ایفا کرد. در عملیات «فتح‌المبین» نیز در قرارگاه لشکر فجر با سردار شهید بقایی که در آن زمان فرماندهی قرارگاه فجر را به عهده داشت، همکاری کرد.

در سال ۱۳۶۲، مسئول راه‌اندازی دوره عالی مالک اشتر (ویژه آموزش فرماندهان گردان) شد. در زمان اجرای طرح مالک اشتر، عملیات خیبر در منطقه عملیاتی جزایر مجنون انجام شد و شهید دقایقی نیز با حضور در این نبرد فراموش نشدنی، فرماندهی یکی از گردانهای خط مقدم را به عهده داشت. بعد از عملیات خیبر به پشت جبهه بازگشت و دوره یاد شده را در تابستان ۱۳۶۳ به پایان رسانید.

اسماعیل دقایقی گردان «احرار» را از میان اسیران عراقی تشکیل داد. آنها به رغم آنکه اسیر بودند، با علاقه و اشتیاق در این گردان با ارتشی که خودشان سال‌ها در آن ارتش بودند، می‌جنگیدند و بسیاری از آنها هم به شهادت رسیدند. اسماعیل دقایقی سرانجام در ۲۸ دی ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسید.