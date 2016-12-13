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۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۸:۳۳

با حضور ۲۰۲ نماینده صورت گرفت؛

آغاز جلسه علنی مجلس/بررسی گزارش سانحه قطار

آغاز جلسه علنی مجلس/بررسی گزارش سانحه قطار

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۲ نفر از نمایندگان آغاز شد.

بر این اساس، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجذیرپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا)، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی» از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.

همچنین وکلای ملت امروز گزارش مقدماتی کمیسیون عمران درباره سانحه قطار در استان سمنان و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و رسیدگی هیأت‌های انضباطی نیروهای مسلح را بررسی می‌کنند.

در جلسه امروز همچنین سؤال شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و بردسیر از وزیر نفت در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

کد مطلب 3848872

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