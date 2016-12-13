آغاز جلسه علنی مجلس/بررسی گزارش سانحه قطار

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۰۲ نفر از نمایندگان آغاز شد.

بر این اساس، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجذیرپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا)، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی» از تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.

همچنین وکلای ملت امروز گزارش مقدماتی کمیسیون عمران درباره سانحه قطار در استان سمنان و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و رسیدگی هیأت‌های انضباطی نیروهای مسلح را بررسی می‌کنند.

در جلسه امروز همچنین سؤال شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و بردسیر از وزیر نفت در دستور کار نمایندگان قرار دارد.