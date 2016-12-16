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۲۶ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۴

دودانگه در گفتگو با مهر:

احسان پور با غفلت مدال را از دست داد/ حسین‌خانی به حقش رسید

احسان پور با غفلت مدال را از دست داد/ حسین‌خانی به حقش رسید

مربی تیم ملی کشتی آزاد با توجه به نتایج رقابتهای جهانی اوزان غیرالمپیکی گفت: این مسابقات نشان داد حریفان ما نیز بیکار نبودند و مدام درحال تلاش و پیشرفت هستند.

علی اکبر دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسابقات جهانی اوزان غیر المپیکی سطح بالایی داشت، اظهار کرد: همان طور که ما از ملی پوشان خود انتظار مدال و موفقیت داشتیم، رقبا نیز همین انتظار را داشتند و این نشان می دهد دنیا بیکار نمانده که ما به راحتی مدال بگیریم.

وی تصریح کرد: بهنام احسان پور و مصطفی حسین خانی تجربه آنچنانی از میادین جهانی نداشتند و هر کدام پیش از این تنها یک بار در این میدان شرکت کردند و به موفقیتی هم نرسیدند. این در حالی است که روسیه و آمریکا از مدال داران رقابتهای جهانی و نفرات باتجربه خود بهره بردند.

مربی تیم ملی کشتی آزاد با اظهار تاسف از ناکامی بهنام احسان پور افزود: بهنام می توانست به مدال برسد، اما یک لحظه غفلت کرد و از این موفقیت محروم شد. او همان اشتباهی را مرتکب شد که در جهانی لاس وگاس انجام داد. به هر حال این برد و باخت ها جزئی از تلخ و شیرین های کشتی است و چیزی از ارزش های بهنام کم نمی کند.

دودانگه با اشاره به کسب مدال برنز توسط مصطفی حسین خانی نیز گفت: مصطفی سالها برای رسیدن به مدال جهانی زحمت کشید و خوشبختانه در این مسابقات به حقش رسید. او با این موفقیت اعتماد به نفس بیشتری برای ادامه راه مدال آوری بدست آورد و مطمئنا برای اینکه نشان دهد همچنان یک مدعی است، تلاشش را دو چندان خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: حسین خانی در مجموع کشتی‌های خوبی گرفت و حتی در کشتی با حریف روسی خود به دلیل مصدومیت جدی از ناحیه چشم با نیمی از بینایی خود به مسابقه ادامه داد.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان گفت: برخی از بزرگان و قهرمانان کشتی جهان در این مسابقات ناکام ماندند و این نشان می دهد دنیا در حال رشد و پیشرفت است و همه برای رسیدن به برترین جایگاه در کشتی تلاش می کنند.به هر حال ما نیز در حال اجرای برنامه های خود هستیم تا در مسابقات جام جهانی که هدف بعدی ماست، موفق ظاهر شویم.

کد مطلب 3848929

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    نظرات

    • کشتی دوست IR ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
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      پاسخ
      با سلام. خبر گزاری محترم.با احترام به اقای علی اکبر دودانگه طبق نظر اکثر کارشناسان کشتی وحتی خانواده کشتی اقای دودانگه در سطح مربیگری تیم ملی کشتی ازاد نیست .کشتی ایران قهرمانان بسیاری بزرگی دارد که از همه نظر از جناب دودانگه برای مربیگری تیم ملی کشتی بزرگسالان ارجح هستند.وباز طبق اخباری که از شورای فنی ازاد می رسد اکثر اعضای شورای فنی کشتی ازاد با مربیگری ایشان در سطح ملی مشکل دارند.ولی مشخص نیست، چرا رئیس محترم فدراسیون کشتی اصرار دارد که ایشان مربی تیم ملی باشد وبیشترین مسافرتهای برون مرزی را برود؟؟!!

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