توسعه محورهای منتهی به مرز مهران در دستور کار قرار دارد

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال کلنگ زنی محور ارتباطی ماربره به مهران و ترشابه به مهران به زمین زده شده که این خود بخش مهمی از توسعه راه های ارتباطی به مرز مهران است.

وی عنوان کرد: این مسیرهای ارتباطی به عنوان دو محور جدید برای تردد زائران و مسافران به مرز مهران انجام می شود و مراحل واگذاری اجرای این طرح ها به پیمانکاران انجام شده است.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه با توجه به اهمیت مسیر مواصلاتی ملکشاهی – مهران، گفت: این محور در تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی به صورت یک راه مهم و شریانی ارتقا خواهد یافت.

مروارید با بیان اینکه فاز اول این طرح به طول ۴.۵ کیلومتر احداث می شود، افزود: برای اجرای این طرح ۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

عملیات بهسازی و تعریض جاده ترشابه ملکشاهی به طول چهار هزار و ۵۰۰ متر و عرض ۱۱.۵ با هدف زیرسازی، روسازی و اجرای ابنیه فنی در مدت ۱۲ ماه انجام می شود.