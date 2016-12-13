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۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۰

استاندار ایلام:

توسعه محورهای منتهی به مرز مهران در دستور کار قرار دارد

توسعه محورهای منتهی به مرز مهران در دستور کار قرار دارد

ایلام-استاندار ایلام گفت: توسعه محورهای منتهی به مرز مهران در دستور کار قرار دارد.

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال کلنگ زنی محور ارتباطی ماربره به مهران و ترشابه به مهران به زمین زده شده که این خود بخش مهمی از توسعه راه های ارتباطی به مرز مهران است.

وی عنوان کرد: این مسیرهای ارتباطی  به عنوان دو محور جدید برای تردد زائران و مسافران به مرز مهران  انجام می شود و مراحل واگذاری اجرای این طرح ها به پیمانکاران انجام شده است.

  استاندار ایلام  با اشاره به اینکه  با توجه به اهمیت مسیر مواصلاتی  ملکشاهی – مهران، گفت: این محور در تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی به صورت یک راه مهم و شریانی ارتقا خواهد یافت.

مروارید با بیان اینکه فاز اول این طرح به طول ۴.۵ کیلومتر احداث می شود، افزود: برای اجرای این  طرح ۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

عملیات بهسازی و تعریض جاده ترشابه ملکشاهی به طول چهار هزار و ۵۰۰ متر و عرض ۱۱.۵ با هدف زیرسازی، روسازی و اجرای ابنیه فنی در مدت ۱۲ ماه انجام می شود.

کد مطلب 3848936

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