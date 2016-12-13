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۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۲

گزارش پلیس راه؛

ترافیک روان و جوی آرام در جاده های کشور

ترافیک روان و جوی آرام در جاده های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با  تشریح آخرین وضعیت‌ راه‌های مواصلاتی از ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزاد راه کرج - قزوین خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم ‌اکنون در باندجنوبی آزادراه کرج - قزوین از محدوده استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران - کرج محدوده پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در تمامی راه ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود و شمشک - دیزین، پونل - خلخال، خرم‌آباد - پل زال، ایذه - اندیکاو، سروآباد - پاوه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

کد مطلب 3848971

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