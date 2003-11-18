افزايش فشار پاول بر عنان جهت معرفي يك نماينده جديد در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري رويترز در حاليكه تظاهرات برضد سياست هاي آمريكا در قبال عراق در انگلستان همچنان جريان دارد كالين پاول امروز در يك مصاحبه مطبوعاتي در بروكسل از كشورهاي اروپايي خواست اختلافات گذشته را فراموش كرده و براي بازسازي عراق به ايالات متحده كمك كنند .

در همين حال مقامات اتحاديه اروپا اعلام كردند بايد نقش سازمان ملل در انتقال قدرت به عراقيها پررنگ تر باشد و دقيقا تعيين شود . پاول با اشاره به اعتراضات ملتهاي اروپايي نسبت به سياست آمريكا در عراق گفت:" اين آمريكا نيست كه جهان را نا امن ساخته است بلكه تروريستها موجب شيوع ناامني در جهان شده اند . "

در همين زمان پاول ابراز اميدواري كرد كوفي عنان دبير كل شوراي امنيت در اسرع وقت نماينده ويژه جديدي را راهي عراق سازد تا بدينوسيله انتقال قدرت به عراقيها سرعت يابد . پاول گفت:" ما اميدواريم كوفي عنان در آينده نزديك يك نماينده ويژه جديد به عراق بفرستد ."

گفتني است برازيلين سرجيو ويريا دي ملو SergioVieira de Mello نماينده ويژه كوفي عنان در عراق در حمله به مقر سازمان ملل در ماه آگوست به قتل رسيد . وزير امور خارجه آمريكا كه در پايان مذاكرات با همتايان اروپايي خود سخن مي گفت ، بار ديگر تاكيد كرد :"نيروهاي اشغالگر كساني را كه عاملان خشونت و نا امني در عراق هستند شكست خواهند داد."

