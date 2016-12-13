ایمن ‌سازی مساجدِ غیر ایمن ضروری است

به گزارش خبر نگار مهر، حجت‌الاسلام‌ عباس اوتارخانی روز سه شنبه در دیدار محمد افشار، مدیرکل پدافند غیر عامل استان قزوین اظهار کرد: مساجد باید در هر منطقه و محله، در مسائل مختلف جامعیت داشته باشند.

وی تصریح کرد: در طراحی مساجد باید فضاهای آموزشی، ورزشی، مشاوره‌ای و مدیریتی مورد توجه قرار گیرد تا مساجد بتوانند پاسخگوی نیاز جامعه باشند.

این مسئول در ادامه با اشاره به اهمیت استحکام بنای مساجد، خاطرنشان کرد: باید مساجد غیر ایمن را شناسایی کرده و با همکاری مسئولان اقدام به ایمن‌سازی آن‌ها کنیم.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان قزوین ادامه داد: متأسفانه برخی از مساجد به دلیل این که ایمنی کافی ندارند، نه تنها در زمان بحران به کار نمی‌آیند، بلکه بحران آفرین هستند.

وی بیان کرد: بنای مساجد باید به گونه‌ای ساخته شود که از همه فضای آن بتوان استفاده کرد و برای تحقق این هدف باید نظارت دقیقی بر ساخت مساجد وجود داشته باشد.

محمد افشار، مدیرکل پدافند غیر عامل استان هم بر توسعه همکاری‌های اداره کل پدافند غیر عامل با مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تأکید کرد.