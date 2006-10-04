خبرگزاري مهر - گروه دين و انديشه : زماني مي ‌توانيم به آينده ‌پژوهي براي بالاتر از 10 سال، 20 سال و مهم ‌تر از آن يك قرن فكر كنيم كه شيوه‌ برنامه ‌ريزي براي چنين افق درازمدتي كه با عدم قطعيت‌ هاي عميق فراواني همراه است را بدانيم.

كتاب "برنامه ‌ريزي پا برجا براي يك قرن" از برنامه‌ ريزي براي يك‌ صد سال آينده حرف مي‌ زند. يك ‌صد سال آينده مي ‌تواند موقعيت خاصي در فضا ـ زمان باشد كه در آن صاحب يك جامعه‌ آرماني هستيم، تمدن ايراني و اسلامي احيا شده است، قطب ‌هاي متعدد اقتصادي در منطقه با محوريت ايران اسلامي تشكيل شده ‌اند، اسلام در سراسر قاره‌ سياه گسترده شده است و دهها شركت فاخر بين‌المللي به همت كارآفرينان ايراني با هدف يك اقتصاد جهان ‌گسترِ ايراني ـ اسلامي ايجاد شده‌ اند و بالاخره تمدن دانش ‌بنيان از غرب به شرق اسلامي انتقال يافته است.

اما همه و همه نياز به برنامه ‌ريزي‌ هاي بلند مدت در يك محيط به‌ شدت پويا و غير قابل پيش‌ بيني دارند. اين كار تنها با استفاده از رويكرد برنامه ‌ريزي پا برجا ممكن است كه نخستين ‌بار به مديران، آينده ‌پژوهان و استراتژيست‌هاي كشور معرفي مي‌ شود.

شيوه‌ تصميمگيري پا برجا كه به تازگي ابداع شده و نخستين بار در اين كتاب معرفي مي‌شود، ثمره‌ يك پروژه‌ تحقيقاتي ده ‌ساله در يكي از مراكز وابسته به انديشگاه رند (RAND) است.

رويكرد برنامه ‌ريزي پا برجا حتي در سازمان‌ها و بنگاه ‌هاي معمولي نيز كاربرد دارد و نگاه و نگرش آن‌ها به برنامه‌ ريزي استراتژيك را تغيير مي ‌دهد.

كتاب "برنامه ‌ريزي پا برجا براي يك قرن" در نظر دارد شيوه هاي تصميمگيري پابرجا را مورد بررسي و تدوين قرار دهد.

كتاب حاضر از چهار فصل تشكيل شده است : چالش تحليل سياست درازمدت، پيشينه‌ تفكر درباره‌ آينده، تصميمگيري پا برجا، چارچوبي براي توليد سناريو.