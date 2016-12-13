به گزارش خبرنگار مهر، انتشار نکات مدیریتی بهداشت و درمان در هشت سال دوران دفاع مقدس هدف اصلی از انتشار این کتاب است. کتاب یاد شده در واقع فضایی برای جمع‌آوری حماسه بهداشتی و درمانی در جنگ است که نقش کارکنان عرصه سلامت را در آن روزها نشان می‌دهد.

این کتاب به عنوان مرجعی برای آینده گان در روزهای بحرانی احتمالی کاربری خواهد داشت. جنگ هشت ساله ما تنها جنگی در دنیا بود که حتی یک مورد ابتلا به کزاز را به خود ندید.

به رغم اینکه منطقه از آمادگی کانونی برای همه‌گیری بیماری‌ها در سال‌های دفاع مقدس برخوردار بود اما حتی یک مورد اپیدمی بیماری دیده نشد و حتی به عنوان مثال آمار بیماری مالاریا هر سال کمتر از سال‌های قبل می‌شد.