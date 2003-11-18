به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، رييس جمهوري تصريح كرد : انقلاب اسلامي منشاء تحولي با هدف ايجاد يك كشور آزاد و آباد شد كشوري كه انسانها در آن از ارزش و آزادي بهره مند باشند و هم اكنون بايد مراقب باشيم تا اين انقلاب از مسير اوليه خود دور نشود.

خاتمي افزود: قرآن به لحاظ محتوا و شكل و فرم معجزه است و خود سبب معجزه هاي بزرگ ديگري شده است از جمله تمدن اسلامي كه اين تمدن تنها تمدني است كه حول محور يك متن شكل گرفته است.

وي اضافه كرد:اولا بايد ديد كه اين كتاب خدا چه كتابي بود كه در جان انسان مسلمان اين ظرفيت را بوجود آورد تا از انديشه و ميراث فكري ديگران استفاده كند ضمن اينكه مسلمانان تحت تاثير بينش اسلامي و قرآني خود هر چند كه از دانش ديگران استفاده كرده اند ولي در هاضمه فرهنگي خود آن علوم را هضم كردند و مهر بينش اسلامي را بر تفكر ديگران زدند.

رييس جمهوري گفت: درست است كه مسلمانان از دانش ديگران اقتباس كردند اما تنها قرآن بود كه عامل اين ظرفيت شد كه آنان تنها اقتباس كنند.وي اضافه كرد: از جمله معجزات ديگر قرآن كريم اين است كه تمدني با وسعت اسلام را پديد آورده است كه در آن فرقه اسلامي شيعه وجوددارد كه نسبت به كتاب و علم و انديشه جايگاه ممتازي داشته و هيچ فرقه ديگري از فرق اسلامي درباره تعقل چنين كاري كه شيعه انجام مي دهد نداشته است.وي درباره علم اجتهاد در شيعه گفت: اجتهاد در جريان و روند فقه اختصاص به شيعه دارد .

خاتمي تصريح كرد: ما به عنوان مسلمان و شيعه بايد به كتاب و علم و خرد بهاي بيشتري بدهيم كه در اين راستا كتابخانه از مكانت بالايي برخوردار است. وي با اشاره به اينكه بزرگترين كتابخانه هاي دنيا در تمدن اسلامي تحقق پيدا كرده است افتتاح يك كتابخانه آنهم در شهر مقدس قم بسيار مغتنم و در خور توجه خواند. خاتمي با اشاره به افتتاح كتابخانه ارزشمند مرحوم آيت الله مرعشي نجفي گفت: اين كتابخانه به قيمت ترجيح دادن نان شب به كتاب تهيه شده است كه گنجينه بسيار ارزشمندي است و امروز در دنياي اسلام اين چنين مجموعه اي كم نظير است. وي در توضيح ارزشهاي اين كتابخانه بزرگ يادآور شد كه در اين كتابخانه آثار همه طوايف و اديان جمع شده است و حفظ اين ميراث و توسعه آن كاري است بس مهم بطوري كه حجت الاسلام و المسلمين مرعشي فرزند مرحوم آيت الله مرعشي به حق از اين گنجينه حفاظت مي كنند.

رييس جمهوري همچنين در مراسم افتتاحيه اين كتابخانه اشاره به برگزاري بزرگداشت 5 هزار شهيد استان قم به طور همزمان با عذر خواهي از اينكه نتوانسته است در آن مراسم شركت كند گفت: اگر انسان به علم خويش انسان است اين علم او بايد با اراده اش تكميل شود. علم وقتي در كنار اخلاق قرار گرفت آن زمان انسان را كامل مي كند و اخلاق يعني بر خود مسلط بودن و به طور كلي انسان با علم قدرت تسلط بر طبيعت را پيدا مي كند و علمي كه بتواند منشاء تغيير باشد علم است. وي اضافه كرد: انسان قدرت تصرف در طبيعت بيرون را پيدا كرده است اما قدرت تصرف بر طبيعت درون را پيدا نكرده كه اين امر با خود سازي و دين اخلاق فراهم مي شود كه بزرگي انسان به اين اعمال مي باشد.

گفتني است پيش از سخنراني رييس جمهوري استاندار قم با ارائه گزارشي به شرح مسائل و كمبودهاي استان قم پرداخت همچنين حجت الاسلام محمود مرعشي گزارشي از چگونگي شكل گيري اين كتابخانه بزرگ را به رييس جمهور ارائه كرد.

براساس اين گزارش لوحه تقديري از سوي رييس جمهور به حجت الاسلام مرعشي نجفي رييس كتابخانه بزرگ مرحوم آيت الله مرعشي نجفي تقديم شد. ضمنا در اين مراسم علاوه بر انديشمندان، محققان و علماي حوزه علميه قم برخي از سفراي كشورهاي خارجي از جمله سفير كشور انگلستان از ميهمان ويژه بودند.