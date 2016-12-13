گاز هیچ کدام از واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری قطع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی پیش از ظهر سه شنبه در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: مشکلات گاز در فصول سرد سال به ویژه زمستان به سبب مصرف بالای گاز زیاد خواهد شد و افت فشار ایجاد و سیستم گاز با قطعی گاز مواجه می‌شود.

وی گفت: باید کارخانه های استان به مشعل های دوگانه سوز مجهز شوند.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: شرکت گاز باید مساعدت های لازم را برای نحوه پرداخت بهای گاز با کارخانجات استان را داشته باشد.

سلیمانی دشتکی با بیان اینکه شرکت گاز استان، گاز هیچ یک از واحد تولیدی را قطع نکرده است، افزود: عدم قطع گاز واحدهای صنعتی و تولیدی استان نشان دهنده شخصیت، قدرشناسی، درک کردن مشکلات واحدهای تولیدی و همکاری لازم شرکت گاز با کارخانجات استان است.

وی تاکید کرد: اگر برنامه ریزی های کارشناسی و علمی در خصوص چگونگی پرداخت قبوض گاز انجام شود هم شرکت گاز استان مطالبات خود را دریافت می‌کند و هم واحد تولیدی بدون دغدغه به کار و تولید محصولات ادامه خواهد داد.