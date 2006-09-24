كره جنوبي نيز درصدد دستيابي به منابع انرژي ازبكستان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري "ازبك ريپورت"، كره جنوبي مهمترين هدف سفر نخست وزير خود به ازبكستان را دستيابي شركتهاي اين كشور به منابع نفت، گاز، اورانيوم و طلاي ازبكستان، اعلام كرد.

"هان ميونگ سوك"، كه تعداد زيادي از تجار كره جنوبي، وي را همراهي مي كنند، روز گذشته در سخناني در جمع خبرنگاران اعلام داشت كه كره جنوبي نيز در نبرد سخت بين دولتها براي دستيابي به منابع انرژي تلاش مي كند.

در همين رابطه در اوائل شهريور ماه نيز، نخست وزير ژاپن براي ديداري رسمي ازكشورهاي قزاقستان و ازبكستان براي يافتن منابع انرژي در آسياي ميانه راهي اين منطقه شد.

چين، ژاپن و كره جنوبي از رقباي سنتي خريداران انرژي در آسياي ميانه هستند و سفر مقامهاي هريك از اين كشورها با حساسيت بيشتري از سوي ديگر رقيب تعقيب مي شود.



ديدارنخست وزير كره جنوبي از امروز 24 سپتامبر از ازبكستان آغاز مي شود و انتظار مي رود با اسلام كريموف رئيس جمهور و "شوكت ميرزيايف" نخست وزير اين كشور ديدار و درباره گسترش روابط بحث و گفتگو كند.

خبرگزاري "ترند"، نيز با مخابره اين خبر به نقل از هان ميونگ سوك نوشت كه ازبكستان با ذخاير غني نفت، گاز طبيعي و اورانيوم از جذابيت بالايي براي كره جنوبي برخوردار است.

همچنين ملاقات با نمايندگان جمعيت كره ‌اي ‌تباران ازبكستان كه در حال حاضر تعدادشان به 200 هزار نفر مي‌رسد، در دستور كار اين مقام كره جنوبي قرار دارد.