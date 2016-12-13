به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر بعدازظهر سهشنبه در حاشیه بررسی نقشههای هواشناسی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: از روز چهارشنبه تندبادهای لحظهای در اغلب مناطق استان پیشبینی میشود که در ادامه در شب چهارشنبه منجر به بارش برف و باران خواهد شد.
وی افزود: بارش برف و باران در تمامی مناطق استان پیشبینی میشود اما بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد در جنوب استان بارشها همراه با کولاک خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان به کاهش ۱۰ الی ۱۵ درجهای دمای هوای استان در پی فعالیت این سامانه اشاره کرد و بیان داشت: از اواخر روز پنجشنبه به تدریج بارشها به پایان رسیده و با این وجود هوای سرد تا روز جمعه باقی خواهد ماند.
دولتی مهر به ورود موج دوم ناپایداری جوی از روز یکشنبه اشاره کرد و افزود: این سامانه به مدت طولانیتر در محدوده استان باقیمانده و موجب کاهش دما و بارش برف خواهد شد.
وی با بیان اینکه در طول روزهای آینده وضعیت جوی متغییری حاکم خواهد بود متذکر شد: ضروری است مسافران با اطلاع از وضعیت جوی استان برنامه زمانی سفرهای خود را تنظیم کنند.
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