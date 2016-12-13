معابر عمومی برای سالمندان و معلولان مناسب سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا موسی پور ظهر سه شنبه در سومین نشست شورای سالمندان ضمن گرامیداشت هفته وحدت، اختلاف را سرآغاز شکست و سقوط جوامع دانست و گفت: وحدت و همدلی باید در جامعه وجود داشته باشد تا پیشرفت و توسعه حاصل شود.

وی افزود: از آنجا که سالمندی مرحله ای از رشد و تکامل انسان ها است و سالمندان سرمایه جامعه هستند؛ حوزه اجتماعی استانداری آمادگی خود را برای انجام پژوهش در زمینه مسائل فرهنگی دوران سالمندی اعلام می کند.

موسی پور با بیان اینکه همه افراد جامعه دوران سالمندی را طی می کنند، اظهار کرد: باید برنامه هایی اندیشیده شود تا سالمندان به حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود ادامه دهند.

مدیر کل حوزه اجتماعی استانداری استان کرمان تصریح کرد: سالمندی یک دوره اجتناب ناپذیر است بنابراین خانواده ها به فرزندان خود احترام به سالمندان را آموزش دهند.

وی با اشاره به اینکه باید زمینه برای بهره مندی سالمندان در جامعه فراهم شود، افزود: سالمندان باید از جایگاه ویژه اجتماعی برخور باشند به گونه ای که باید مناسب سازی برای حضور سالمندان و معلولان در جامعه انجام شود.

موسی پور گفت: سالمندان در این دوران با انواع بیماری ها روبرو هستند، جامعه باید در این زمینه تدبیری بیندیشد.