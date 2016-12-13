استاندار فارس برگزیده حوزه علم و پژوهش کشور معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، استاندار فارس در این آیین بیان داشت: خوشبختانه ظرف سه سال گذشته برای تبدیل ایده های علمی به محصول، تجاری سازی این محصول و اینکه این مهم در اقتصاد و اشتغال جامعه نقش موثر داشته باشد، توجه بیشتری به حوزه علم و فناوری کشور شده است.

افشانی افزود: فارس نیز در این زمینه در کنار استان های دیگر گام های موثری برداشته است و بر اساس شاخص های متعددی که از سوی وزارتخانه های کشور و علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت این استان توانست به همراه سه استان دیگر مقام برتر کشور را به دست آورد.

وی گفت: یکی از دلایل اصلی انتخاب فارس به عنوان استان برتر، ایجاد شرکت های دانش بنیان و حمایت جدی از این نوع شرکت هاست به گونه ای که در یک سال گذشته ۵۲ شرکت دانش بنیان توانستند تاییدیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را کسب کنند.

استاندار فارس بیان کرد: در قالب قراردادهایی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شده ۲۰ میلیارد ریال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان این استان در نظر گرفته شده است.

افشانی ادامه داد: ارائه آموزش های متعدد در حوزه اقتصاد مقاومتی و آموزش های لازم در ارتباط با فعالیت هایی که باید در این استان صورت پذیرد و همچنین برگزاری کلاس های آموزشی برای برگزارکنندگان انتخابات هفتم اسفند ۹۴ از شاخص هایی بود که مورد بررسی قرار گرفتند.

استاندار فارس گفت: در مجموع بیشتر اقدام هایی که صورت گرفته در حوزه تحقیق و پژوهش بوده و قراردادهایی هم که با دانشگاه شیراز و سایر دانشگاه های استان فارس منعقد شد به فارس کمک کرد تا بتواند امتیاز بیشتری را کسب کند.

افشانی در بخش دیگری از مطالب خود گفت: اقتصاد کشور باید از محوریت نفتی به محوریت نیروی انسانی، دانش و علم تغییر وضعیت دهد از این رو اقتصاد متکی به دانش و نیروی انسانی کارآمد باید جایگزین اقتصاد نفتی شود.

