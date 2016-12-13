مجتمع فرهنگی دانشگاه جهرم ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

حجت‌الاسلام علیرضا بهادری در گفت‌ وگو با خبرنگار مهر، گفت: مسجد و حسینیه دانشگاه جهرم در قالب مجتمع فرهنگی با زیر بنای افزون بر ۲ هزار و ۸۰۰ متر مربع در دی ماه سال ۹۴ با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اسلامی کردن فضای دانشگاه با همت خیرین شهرستان کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی افزود: با پیگیری‌های مسئولان و مشارکت مجمع خیرین دانشگاه، پروژه مذکور با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

حجت السلام بهادری بیان کرد: با توجه خیرساز بودن بنای مسجد امید است با همکاری خیران در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از این طرح معنوی باشیم.