کتاب«موسیقی استان سمنان» منتشر شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: کتاب موسیقی استان سمنان به همت و تلاش نعمت الله قنبری نیدکل به سفارش حوزه هنری استان سمنان و توسط انتشارات رمز هدایت، دوازدهمین کتاب از مجموعه آثار دانشنامه فرهنگ و تمدن است که برای نخستین بار در تابستان ۹۳ گردآوری و با شمارگان یکهزار و ۱۰۰ نسخه با نظارت محمد اسماعیل حاجی علیان و مشتمل بر ۲۸۸ صفحه به چاپ رسید.

موسیقی استان سمنان مشتمل بر هشت فصل با نام های شش شهرستان استان سمنان و دو فصل تاریخچه موسیقی دیار قومس و معرفی گویش های بومی و فولکلوریک این منطقه، مجموعه ای است که سعی دارد با نگاهی علمی به کیفیت موسیقایی استان سمنان پرداخته و سپس آنرا به نوعی معرفی کند.

نعمت الله قنبری با ظرافت خاصی این مجموعه تحقیقی و مستند را از لابلای مصاحبه ها، دست نوشته ها، آواها و نواهای ضبط شده و تحقیق های میدانی حضوری، گردآوری کرده و با سلیقه ای در خور تحسین بخش پایانی کتاب خود را به معرفی نوازندگان استان سمنان اختصاص داده است.

مقدمه ای از استاد کیانی، تاریخچه مختصر استان سمنان، اقلیم و گویش های قومس، شهرستان گرمسار، شهرستان سمنان، شهرستان شاهرود، شهرستان دامغان و شهرستان میامی و در پایان موسیقی دانان و نوازندگان استان، بخش های این کتاب را تشکیل می دهند که در آن می توان اطلاعاتی درباره پیشینه شناسی موسیقی آوایی و نوایی استان سمنان، موسیقی الکایی، موسیقی اصانلو، موسیقی لوطی های سمنان، ویژگی های موسیقی دامغان، نواهای مهدیشهری، قطعات مرسوم در موسیقی جنوب دامغان، موسیقی عشایر، موسیقی شمال شاهرود و بخش بسطام، طبقه بندی موسیقی های نوایی میامی و سرکویری را مشاهده کرد.

محمد شکاری، غلامحسین غلامیان، مرحوم ورقه مرادی، مهدی اسماعیلی، علی نیاز قربانی، احمد قاضی، مرحوم یدالله خان قدرتی، سید حسن شاهچراغی، مرحوم علی اکبر منوچهری، محمد محمدعلیانی، خلیل میرنژاد، ابراهیم شیرخانی، حسیت ایوبی، علی جعفری، محمد نادعلیان، حسین نوری، شیرآقا زیاری، ابراهیم حافظی، عاشق حیدر شاکری، مرحوم شهباز کنشلو، میرزا بابا مخبری، عاشق شیخ علی قزلو، بیک محمد گیوری، فرج الله طالبی، مرحوم رمضان نصیری و غریب گیوری در زمره نوازندگان و خوانندگانی هستند که در این کتاب به زندگی و آثار آنها پرداخته شده است.

قنبری در سال ۵۷ در شهرستان گرمسار دیده به دنیا گشود و از سال ۷۶ وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. وی با اخذ مدرک کارشناسی از این دانشگاه با دانش نامه دوبیتی های مرسوم استان سمنان، به مدت ۱۸ سال به موسیقی آوایی و نوایی استان مشغول شد. از وی تألیف ها و تحقیق های بسیاری در زمینه موسیقی فولک استان سمنان برجای مانده است.