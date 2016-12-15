۶۰ هزار نفر در روستاهای شهرستان ملارد سکونت دارند

احمد امینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش روستاها در توسعه و شکوفایی مناطق شهری اظهار داشت: به طور طبیعی روستاهای شهرستان ملارد نیز از این قاعده مستثنی نیستند و هر آنچه زیرساخت ها و امکانات در این مناطق ارتقا یابد به همان میزان شاهد رونق و توسعه هر چه بیشتری در این شهرستان خواهیم بود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:از جمعیت قریب به ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفری شهرستان ملارد، حدود۴۰ هزار نفر در روستاهای بخش مرکزی و ۲۰ هزار نفر نیز در نواحی روستایی بخش صفادشت سکونت دارند که این میزان از جمعیت، موید اهمیت بسیار بالای مناطق روستایی در شهرستان مذکور است.

وی افزود:در طول سالیان گذشته گام های ارزنده ای برای توسعه مناطق روستایی برداشته شده که پروژه های گازرسانی، آب رسانی، توسعه جاده ها و محورهای مواصلاتی از نمونه های آن به شمار می رود.

امینی گفت:علیرغم تلاش های انجام شده، همچنان با نقطه مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد و در برخی مناطق روستایی بویژه در محدوده اخترآباد، ضعف ها و کاستی های زیرساختیِ مشهودی مشاهده می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد عنوان کرد:بخش قابل توجهی از تحقق اهداف و طرح های توسعه مناطق روستایی منوط به تأمین اعتبارات و افزایش بودجه ها می شود.

امینی عنوان کرد:عمده بودجه های روستایی از محل ارزش افزوده واعتبارات حوزه حریم تأمین می شود که در صورت افزایش آن شاهد توفیقات بسیار برجسته ای در این عرصه خواهیم بود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد یادآور شد:چندی پیش مباحثی درخصوص احتمال تخصیص ۳۳ درصد از ارزش افزوده به مناطق روستایی مطرح شد که در صورت تحقق و حصول این امر، شاهد جهشی چشمگیر در رونق و آبادانی محدوده های روستایی خواهیم بود.