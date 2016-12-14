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۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۳:۴۶

گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و آلمان در مورد اوضاع سوریه

گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و آلمان در مورد اوضاع سوریه

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در مورد بحران سوریه و وضعیت انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین بطور تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس،‌ سرویس مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در مورد بحران سوریه و وضعیت انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین، بطور تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

رهبران دو کشور روسیه و آلمان همچنین در مورد تقویت تماسهای دوجانبه با یکدیگر به توافق رسیدند.

در بیانیه کاخ کرملین آمده است: «ولادیمیر پوتین بار دیگر نگرانی خود را از [احتمال] امتناع اوکراین از اجرای مفاد توافقنامه خرید گاز از روسیه در فصل زمستان بازگو کرد که این امر می تواند انتقال (گاز) به اروپا را با تهدید مواجه سازد. در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه داخلی اوکراین، رهبران دو کشور بر لزوم تقویت تلاشها و اقدامات جهت اجرای کامل توافقنامه های مینسک- منعقده در دوازدهم فوریه ۲۰۱۵- تأکید کردند».

ولادیمیر پوتین در این گفتگوی تلفنی صدراعظم آلمان را از اقدامات روسیه در مبارزه علیه تروریسم بین المللی و ارسال کمکهای بشردوستانه به مناطق پس گرفته شده از معارضان سوری آگاه کرد.

کد مطلب 3849908

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