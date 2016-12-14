روحانیت پرچمدار دفاع از ارزش های دینی به حساب می آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام حبیب الله غفوری مدیر حوزه های عملیه استان تهران با اشاره به این نکته که روحانیت همواره در عرصه های دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی پیشگام بوده است، اظهار داشت: روحانیت در زمره پرچمداران دفاع از ارزش های دینی و انقلابی در تمامی عرصه ها و برهه ها محسوب می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: حوزه های علمیه باید همچون گذشته در عرصه دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی خوش بدرخشد و پرچمدار برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی به حساب آید.

وی با اشاره به این نکته که باید از ظرفیت و توانمندی طلاب و حوزه های علمیه برای برگزاری هر چه باشکوهتر برنامه های یوم الله ۹ دی استفاده کرد، ادامه داد: حضور حوزویان در برنامه های یوم الله نهم دی بر شکوه این مراسم خواهد افزود.

مدیر حوزه های عملیه استان تهران نیز در این دیدار با اشاره به آمادگی طلاب و حوزه های علمیه برای برگزاری هر چه باشکوهتر برنامه های ملی و انقلابی بویژه یوم الله ۹ دی اظهار داشت: باید پرچمداری روحانیت در دفاع از ارزش های اسلامی حفظ شود.

وی با اشاره به آمادگی حوزه علمیه برای همکاری با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: حوزه بر تربیت طلاب انقلابی تأکید دارد و این امر را با جدیت دنبال خواهد کرد.