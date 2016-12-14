به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباس زاده در اختتامیه دومین نمایشگاه صنایع دستی شرق کشور با بیان اینکه نمایشگاه صنایع دستی استان دارای ۱۰۵ غرفه است، اظهار کرد: از این تعداد ۱۰ غرفه در اختیار استان هم جوار همچون سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی است.

وی با اشاره به اینکه از ۳۸۰ رشته صنایع دستی در کل کشور ۸۰ رشته مربوط به استان خراسان جنوبی است، افزود: در حال حاضر ۴۰ رشته صنایع دستی در استان فعال است.

معاون صنایع دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه آشنایی با نحوه تولید و خلاقیت هنرمندان استان یکی از مهم‌ترین اهداف برپایی نمایشگاه بوده است، بیان کرد: خوشبختانه تا حدودی توانسته‌ایم در نیاز بازار حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی باید جزء ملزومات اساسی در زندگی مردم شود، گفت: در گذشته تمامی جهیزیه نوعروسان از صنایع دستی تأمین می‌شده است اما متاسفانه امروزه هجمه کالاهای چینی به بازار زندگی سنتی توام با آرامش را دستخوش تغییر کرده است.

عباس زاده با بیان اینکه زندگی شبه مدرن در دنیای امروز جز بداخلاقی و استرس روحی و روانی چیزی ندارد، عنوان کرد: استفاده از صنایع دستی می‌تواند در آرامش روحی و روانی مردم مؤثر باشد.

وی با اشاره به اینکه استقبال مردم از نمایشگاه بی نظیر بوده است، افزود: خوشبختانه هر شب شاهد حجم عظیمی از مردم در دو سالن نمایشگاه بوده‌ایم.

معاون صنایع دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه در واقع نوعی بازارسازی موقت برای تولید کنندگان است، گفت: ایجاد بازارچه دائمی یکی از ضروریات در هر شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی خراسان جنوبی نیازمند حمایت فرابخشی است، عنوان کرد: تا کنون تولیدکنندگان استان در ۱۲ نمایشگاه خارج از استان شرکت کرده‌اند.

عباس زاده با اشاره به وجود سه غرفه رایگان در نمایشگاه صنایع دستی استان گلستان، اظهار داشت: سه شهرستان برتر این نمایشگاه که در معرفی و عرضه صنایع موفق عمل کرده‌اند به استان گلستان برای عرضه محصولات خود اعزام خواهند شد.