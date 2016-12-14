اقدامات نیروی انتظامی در حوزه عفاف و حجاب قابل تقدیر است 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملازاده در جلسه بازرسی سالیانه وزارت کشور از اقدامات ناجا در حوزه عفاف ،حجاب و حقوق شهروندی، اظهار کرد : معاونت اجتماعی ناجا در حوزه عفاف و حجاب اقدامات ارزشمندی داشته و چه بسا در این حوزه فراتر از وظایف قانونی عمل کرده است.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت توجه و تمرکز به مقوله حجاب و عفاف، بیان کرد : نیروی انتظامی به عنوان یکی از دستگاه های فعال در حوزه حجاب و عفاف مطرح است و تاکنون توانسته اقدامات چشمگیری در این زمینه انجام دهد.

جانشین قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی همچنین با تأکید بر لزوم همکاری و مشارکت دیگر دستگاه های متولی در امر ترویج حجاب و عفاف گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز وزارت ورزش و جوانان می توانند در این زمینه با ناجا همکاری داشته باشند.

کارنامه درخشان ناجا در حوزه امنیت اخلاقی و اجتماعی

وی با اشاره به عملکرد مطلوب ناجا در ایجاد امنیت اجتماعی و برخورد با ناهنجاری ها ، خاطر نشان کرد : نیروی انتظامی در این حوزه کارنامه درخشانی دارد و به لحاظ عملکردی در ماموریت ها سنگ تمام گذاشته و لازم است تمامی دستگاه ها در این زمینه همکاری کنند.

جانشین قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی در ادامه با اشاره به طرح سالم سازی دریا و همکاری پلیس های افتخاری در اجرای این طرح، بیان کرد : با توجه به کثرت مسافران در ایام تابستان در شهرهای شمالی، بخش اعظمی از توان و ظرفیت ناجا در این ایام متمرکز به این مهم می شود.

تاکید بر تدوام تعامل ناجا و وزرات کشور

ملازاده با تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی در ایام اربعین و امنیت حاکم بر مرزها، مطرح کرد : در راستای پیگیری ماموریت ها ، شایسته است تمامی مراکز ، استانداری ها ، شهرداری و فرمانداری ها با ناجا همکاری داشته باشند.

وی در پایان بر تداوم همکاری ناجا با وزارت کشور تأکید کرد.