وضعیت اعتیاد دردختران دبیرستانی بحرانی است/درکمبود اعتبارگرفتاریم

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا فرجی صبح چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: طبق آمار به دست آمده بیش از ۵۰درصد زنان معتاد استان مرکزی ماده مخدر تریاک، حدود ۱۶ درصد کراک و بیش از شش درصد نیز شیشه استعمال می کنند و ۲۲درصد زنان معتاد نیز وابسته به مصرف الکل هستند.

وی افزود: در حال حاضر بیشترین میزان زنان معتاد در استان، در رده سنی ۲۰ تا ۳۶ سال قرار دارند و ۶۸درصد از زنان معتاد را کسانی تشکیل می دهند که در رده ۲۰ تا ۴۰ سال و در سن بهره وری و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی هستند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی بیان کرد: آمار اعتیاد زنان استان در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال و در میان دختران دبیرستانی بالا است و این سن باید به عنوان سن بحرانی آغاز مصرف مواد مخدر در زنان مطرح و برای این مشکل چاره اندیشی و به آگاه سازی دختران در این سن اقدام شود.

فرجی خاطرنشان ساخت: هم اکنون ۶۲ درصد از معتادان زن در استان مرکزی متاهل هستند و بررسی ها نشان داده که ۴۳ درصد از زنان معتاد، قبل از روی آوردن به مواد مخدر، مصرف کننده سیگار و قلیان بوده اند.

وی اضافه کرد: ۷۰درصد از زنان معتاد به واسطه اعتیاد همسران خود در دام بلای خانمان سوز گرفتار شده اند و ۶۰ درصد از زنان زندانی استان مرکزی به دلیل ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی با اشاره به عوامل عمده اعتیاد زنان در استان تصریح کرد: اعتیاد همسر، کسب لذت و کنجکاوی، اختلالات روانی، زیبایی و لاغری، اصرار دوستان، کاهش علائم بیماری های مختلف، اختلافات خانوادگی، در دسترس بودن مواد مخدر و مشکلات جنسی از جمله عواملی هستند که باعث روی آوردن زنان به اعتیاد شده اند.

فرجی ادامه داد: اعتیاد در زنان عوارض خطرناک تری را نسبت به مردان ایجاد می کند، به طوری که فاصله تجربه اولین بار مصرف موادمخدر در زنان و اولین تزریق، دو سال است در حالی که این فاصله در مردان هشت سال است و زنان معتاد نسبت به مردان معتاد، با شتاب بیشتری به سمت مواد مخدر پرخطر و تزریقی شدن پیش می روند.

وی اظهار داشت: آمار مرگ و میر در اثر مصرف مواد مخدر در زنان و دختران بیشتر از مردان بوده و بررسی ها نشان می دهد زنان نسبت به مردان گرایش بیشتری به مصرف مواد مخدر صنعتی دارند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: متلاشی شدن خانواده کمترین عارضه ای است که دامنگیر خانواده های زنان معتاد می شود و بروز رفتارهای ناهنجار در جامعه، روی آوردن به حمل و فروش مواد مخدر، روی آوردن به فساد و فحشا، بارداری های ناخواسته و نامشروع، افزایش سقط جنین و تولد نوزادان مبتلا به اعتیاد و ایدز و وادار کردن فرزندان به تکدی گری، از دیگر عارضه های ناگوار اعتیاد زنان است.

فرجی افزود: مهمترین اقدام در راستای کاهش روی آوری زنان به اعتیاد در جامعه اقدامات پیشگیرانه است و در این راستا باید آموزش، آگاه سازی و توانمندسازی زنان صورت پذیرد.

وی خاطرنشان ساخت: در این رابطه سال گذشته طرحی در استان ارائه و بررسی شد و به تایید رسید و موضوع اعتبارات این طرح مطرح بود که در نهایت در راستای عملیاتی کردن آن، طرح به منظور تامین اعتبار برای وزارت کشور فرستاده شد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی افزود: مقرر شد بخشی از اعتبار این طرح از محل اعتبارات دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و بخش دیگر از محل اعتبارات ملی تامین شود، اما متاسفانه دبیرخانه شورا پیگیری خوبی در این رابطه انجام نداد و این طرح آغاز شد اما ادامه پیدا نکرد.