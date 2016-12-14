۳ ساز عربی اهواز به موزه ملی موسیقی کشور اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سه ساز سنتی رباب، نی یا ماسول و کاسوره که هر سه از سازهای بومی اهواز هستند توسط «قاسم منصور آل کثیر» از فعالان میراث فرهنگی خوزستان به موزه ملی موسیقی کشور اهدا شد.

قاسم منصور آل کثیر در این باره در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آنجایی که موزه ملی موسیقی کشور از مهم ترین مکان های آرشیو سازهای موسیقی نواحی است به دلیل پایین بودن آمار سازهای خوزستان در این موزه، در نظر گرفتم با همکاری یکی از اهالی موسیقی شهرستان باوی، سازهایی را به موزه ملی موسیقی اهدا کنیم.

وی در ادامه افزود: ساز «کاسوره» توسط اینجانب و دو ساز «نی» و «رباب» توسط استاد «ابوسعید هواشمی تمیمی» به موزه ملی موسیقی هدیه داده شد تا در آرشیو سازهای کشور ثبت و نگه داری شوند.

آل کثیر گفت: در مقابل، «علی مرادخانی» معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لوح های تقدیری را توسط مدیر اجرایی و امور بین الملل موزه موسیقی ایران به ما اهدا کرد. همچنین مقرر شد همکاری های بیشتری در راستای معرفی موسیقی اهواز با مشارکت موزه موسیقی ایران داشته باشیم