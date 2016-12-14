ماندگاری مشکلات دانشگاه امیرکبیر با بودجه ۹۶

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بودجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد رشد داشته است که این میزان رشد پاسخگوی مخارج و مشکلات دانشگاه نیست.
وی افزود: دولت به صورت نسبی بودجه دانشگاه را افزایش داده است اما این رشد نمی تواند نیازهای دانشگاه را پاسخ دهد این درحالی است که طی سال های گذشته میزان رشد بودجه ای دانشگاه حدود ۱۵ درصد بود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: بودجه جاری دانشگاه برای سال ۹۵ نزدیک به ۱۰۰ درصد اختصاص یافته اما بودجه عمرانی دانشگاه هنوز پرداخت نشده است.
معتمدی اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور درخصوص اختصاص بودجه جاری دانشگاه قول هایی دادند که به قول خود عمل کردند.
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