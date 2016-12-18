افشاگری سرمربی تیم ملی ژیمناستیک از حقوقهای غیرمتعارف در فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، انگار زخمی کهنه سر باز کرده باشد. خیلی ها که نمی خواستند و یا صلاح نمی دیدند تا امروز اظهار نظر کنند نیز وارد گود شدند. ظاهرا کم کم دلایل ۵۰ سال المپیکی نشدن این رشته مشخص می شود. حسرت خرید تجهیزات نهایتا یک میلیاردی ژیمناستیک در فدراسیونی که در آن بریز و بپاش می شود و بسیاری بدون اینکه کاری کنند حقوق های غیرمتعارف می گیرند. اینها توضیحات محمد آذرپی سرمربی کهنه کار تیم ملی ژیمناستیک هنری است که در پاسخ به اعتراض دریافت حقوق ماهیانه اش از فدراسیون ارائه کرده است.

ماجرا از جایی آغاز شد که انتخابات فدراسیون ژیمناستیک درست در آستانه برگزاری بنا به دلایلی لغو شد که مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در سخنانی دلایل آن را رسما نقض کرد. سرپرست فدراسیون ژیمناستیک(اسبقیان) به بهانه ارسال اساسنامه انتخابات این فدراسیون را عقب انداخت و وزیر ورزش و جوانان چندی بعد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: اصلاح اساسنامه ربطی به انتخابات فدراسیون های ورزشی ندارد.

آب پاکی روی دست مسئولان فدراسیون ژیمناستیک ریخته شد اما دیگر فایده ای نداشت.آنها می بایست وضعیت اسفناک چندین سال گذشته خود را همچنان ادامه می دادند. اما در این میان تفرقه و دوگانگی در میان خانواده ژیمناستیک بیشتر و بیشتر شد. عده ای در فدراسیون از سمت های خود به صورت رسمی یا غیر رسمی کنار گذاشته شدند. برخی با سابقه تبلیغ برای بعضی از کاندیداها استخدام شدند.یک دو شغله دبیر فدراسیون شد و یک بازنشسته مدیر اجرایی و مشاور!

کار به همین جا ختم نشد. بازار داغ اتهام ها راه افتاد و بغض و سکوتهای چند ساله شکسته شد. مربیان تیم های ملی متفق القول به این موضوع اعتراض کردند که چرا باید تنها یک مربی تیم ملی(سرمربی تیم ملی هنری)حقوق ثابت آن هم ۲ میلیون تومانی از فدراسوین بگیرد.یا چرا باید پاداش های ۷/۵ و ۳ میلیون تومانی به مربیان هنری داده شود و مربیان رشته های دیگر از جمله ترامپولین به این موضوع اعتراض رسمی و جدی کردند.

انگشت اشاره این افراد بیشتر به سمت محمد آذرپی سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری بود که سالها در این سمت حضور دارد. آذرپی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا دو سال پیش تنها ۷۰۰ هزار تومان از فدراسوین حقوق می گرفته متنی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد که در آن دست به افشاگری های بزرگی زد که اگر صحت آنها تایید شود باید به حال این رشته،وزارت ورزش و جوانان و ورزش کشور گریست. بخشی از این متن به شرح زیر است:

"اشخاصی که در فدراسیون گذشته حقوق های بالای ۳-۴ و ۵ میلیونی دریافت می کردند با فرافکنی و شایعات دروغ می خواهند اشتباهات فاحش و ننگین خود را پنهان کنند. تا دو سال قبل ماهی ۷۰۰ هزار تومان می گرفتم در حالی که آبدارچی فدراسیون بیش از یک و نیم میلیون تومان حقوق می گرفت.

یکی از دوستان نزدیک دبیر فدراسیون ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می کرد با خانه و پول و غذا، یکی از آشناهای یکی از مسئولان فدراسیون ۴ یا ۵ بیمه برای بستگانش در فدراسیون رد می کرده است.

برخی مربیان که اصلا شاگردی حتی در حد نونهالان یا نوجوانان نزدیک به تیم ملی نداشتند با چسبیدن به تیم ملی از طریق رئیس فدراسیون حقوق دریافت می کردند. من و خرسندل روزی ۳ یا ۴ ساعت در سالن ژیمناستیک به نونهالان و نوجوانان به طور رایگان آموزش می دهیم. مربیانی را می شناسم که برای آموزش یک روز در میان سه ساعت در روز ماهیانه مبلغی بالغ بر ۲ میلیون تومان دریافت می کنند. ۲ سال ماهی سه هزار دلار پول بیت المال را برای یک مربی خارجی که همه گفتند به درد تیم ملی نمی خورد هدر دادند. مگر می شود شخصی که فنی نیست(دبیر فدراسیون) برود اوکراین و مربی خارجی برای تیم ملی ژیمناستیک بیاورد. کسانی که از بدنه ژیمناستیک هستند فدراسیون را تبدیل به بازارچه تجارتی کردند.

دم آقای اسبقیان گرم هرکس جای ایشان بود مسئولان فدراسیون قبل را به جرم فساد مالی با حقوق های غیرقانونی به بازرسی و وزارت ورزش و جوانان تحویل می داد".