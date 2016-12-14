سیستم عامل اندروید با اینترنت اشیا سازگار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، گوگل این نسخه پیش نمایش از اندروید را Android Things نام گذاری کرده که پلتفورم جامع اینترنت اشیای این شرکت برای استفاده در انواع محصولات هوشمند محسوب می شود و قرار است از آن در تولیدات هوشمند خود گوگل هم استفاده شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های این سیستم عامل می توانند به نشانی https://developer.android.com/things/preview/index.html مراجعه کنند. هر چند دسترسی به این سایت برای کاربران داخل ایران ناممکن است.

سیستم عامل به روزشده آندروید برای استفاده در دنیای اینترنت اشیا دارای ترکیبی از قابلیت های قبلی آندروید است که ابزار متنوعی برای توسعه دهندگان هم به آن افزوده شده که از جمله آنها می توان به Android Studio، Android SDK، خدمات Google Play، خدمات کلود گوگل اشاره کرد.

پشتیبانی از Weave یا پلتفورم ارتباطی اینترنت اشیای گوگل هم نشان دهنده عزم گوگل برای رقابت با HomeKit اپل است که ابتکار عمل این شرکت در دنیای اینترنت اشیا محسوب می شود.

گوگل پیشتر طرح مشابهی را در این زمینه موسوم به Brillo راه اندازی کرده بود که بی نتیجه رها شده بود و حالا این شرکت Android Things را جایگزین طرح قبلی خود کرده است.

این شرکت برای پیشبرد برنامه های خود در حوزه اینترنت اشیا با تعدادی از شرکت های سخت افزاری هم در حال مذاکره است تا نصب Android Things بر روی تولیدات این شرکت ها ممکن شود. از جمله شرکت هایی که قرار است تولیدات سخت افزاریشان با Android Things و Weave ‌سازگار شوند، می توان به Belkin WeMo، LiFX, Honeywell، Wink، TP-Link و First Alertاشاره کرد.