  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان:

۱۷۶ زندانی جرایم مختلف با پادرمیانی شوراهای حل اختلاف آزاد شدند

۱۷۶ زندانی جرایم مختلف با پادرمیانی شوراهای حل اختلاف آزاد شدند

اصفهان – مدیرکل زندان‌های استان اصفهان گفت: طی پنج ماه گذشته ۱۷۶ زندانی جرایم مختلف با پادرمیانی شوراهای حل اختلاف استان اصفهان از بند رهایی یافته‌اند.

اسدالله گرجی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آزادی زندانیان جرایم مالی و جرایم غیر عمد یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان در زندان‌ها است، اظهار داشت: از این رو راهکارهای مختلفی برای تحقق این امر در نظر گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به استفاده از ظرفیت خیرین، راه‌اندازی خیریه حضرت امام موسی کاظم (ع) و همچنین استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف اشاره کرد.

وی با بیان اینکه با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ درصد از جمعیت زندان‌های استان اصفهان را زندانیان جرایم غیر عمد شامل می‌شود، از ابتدای سال جاری تاکنون و به ویژه در جشن‌های گلریزان ماه مبارک رمضان با کمک خیرین تعدادی از این زندانیان از بند رهایی یافته‌اند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳ شورای حل اختلاف با استفاده از ظرفیت ۸۰ نفر از کارکنان زندان‌های استان اصفهان فعالیت دارند، اضافه کرد: این شوراها از تیر تا آبان‌ماه سال جاری و با پیگیری‌ها و رایزنی‌هایی که انجام داده‌اند موفق شده‌اند ۱۷۶ زندانی جرایم مختلف را از بند رهایی دهند.

وی شوراهای حل اختلاف را دستاورد بزرگ قوه قضائیه در کاهش حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری دانست و ابراز داشت: امید است تا پایان سال جاری با همت و تلاش تمامی شوراهای حل اختلاف استان روند کاهشی تعداد زندانیان زندان‌های استان اصفهان ادامه یابد.

گرجی زاده در ادامه با اشاره به آمار تفکیکی زندان‌ها نیز بیان داشت: از مجموعه زندانیان آزاد شده تعداد ۳۸ نفر از دو شعبه زندان مرکزی، ۲۲ نفراز زندان شهرضا، ۲۲نفر زندان داران، ۱۱نفر از بازداشتگاه خوانسار، ۹ نفر از زندان کاشان، یک نفر از زندان نائین، ۴۷ نفر از زندان نسوان و کانون اصلاح و تربیت، ۱۰نفر از زندان خمینی شهر و ۱۶ نفر از زندان لنجان بوده است.

کد مطلب 3850064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها