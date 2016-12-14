‎به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی کشور همزمان با هفتمین نمایشگاه تخصصی پزشکی ورزشی امروز چهارشنبه در هتل المپیک آغاز شد.

‎غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، رئیس فدراسیون چوگان، اساتید پزشکی و قهرمانان ورزشی از جمله بهداد سلیمی از افراد حاضر در این کنگره هستند.

‎در آغاز کنگره پزشکی ورزشی، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی اظهار داشت: ما سعی می کنیم با آموزش و پیشگیری، تعداد مصدومان را کم کنیم و هر چقدر که این آمار کم شود، معلوم می شود که کار خود را خوب انجام داده ایم.

‎وی با اشاره به گذشت یکسال از درگذشت لطفعلی پورکاظمی، رئیس فقید پیشین فدراسیون پزشکی ورزشی و زنده نگه داشتن یاد و نام وی ادامه داد: ما در کشور نیروهای توانمندی داریم و می توانیم کارهای درمانی و توانبخشی را در ایران انجام بدهیم.

‎نوروزی تاکید کرد: نماد این مسئله بهداد سلیمی است که کار جراحی و توانمندی و بازگشت سریع او به ورزش در کشور انجام شد.