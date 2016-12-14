به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی کشور همزمان با هفتمین نمایشگاه تخصصی پزشکی ورزشی امروز چهارشنبه در هتل المپیک آغاز شد.
غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، رئیس فدراسیون چوگان، اساتید پزشکی و قهرمانان ورزشی از جمله بهداد سلیمی از افراد حاضر در این کنگره هستند.
در آغاز کنگره پزشکی ورزشی، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی اظهار داشت: ما سعی می کنیم با آموزش و پیشگیری، تعداد مصدومان را کم کنیم و هر چقدر که این آمار کم شود، معلوم می شود که کار خود را خوب انجام داده ایم.
وی با اشاره به گذشت یکسال از درگذشت لطفعلی پورکاظمی، رئیس فقید پیشین فدراسیون پزشکی ورزشی و زنده نگه داشتن یاد و نام وی ادامه داد: ما در کشور نیروهای توانمندی داریم و می توانیم کارهای درمانی و توانبخشی را در ایران انجام بدهیم.
نوروزی تاکید کرد: نماد این مسئله بهداد سلیمی است که کار جراحی و توانمندی و بازگشت سریع او به ورزش در کشور انجام شد.
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