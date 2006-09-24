عملكرد معاونت فرهنگي - تبليغي حوزه علميه اصفهان تشريح شد

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، معاون فرهنگي تبليغي مركز مديريت حوزه علميه اصفهان با اشاره به چارت تشكيلاتي اين حوزه گفت: حوزه علميه اصفهان در چارت تشكيلاتي خود با هشت معاونت فعاليت مي كند.

حجت الاسلام علاء الدين با تبيين عملكرد معاونت فرهنگي - تبليغي حوزه علميه اصفهان گفت: چهار كار گروه "قرآن، پرورش، اخلاق و تهذيب" ، "اجتماعي و ايثارگران" ، "سياحت و تربيت بدني"، و "هنر و انديشه" اركان اصلي اين معاونت است.

وي از اجراي طرح اديب، جهت ايجاد بستر مناسب براي تربيت طلاب و پرورش استعدادهاي جوان خبر داد و افزود: شناسايي و بررسي و مشكلات روحانيون و طلاب، ارائه راه حل هاي مناسب و نيز برگزاري نشست پرسش و پاسخ تحت عنوان "فقه اجتماعي" از فعاليت هاي گروه اجتماعي و ايثارگران است و جهت بخشي فعاليت هاي تبليغي، در قالب طرح جامع خطيب، برگزاري دروس تخصصي و ارائه آلبومي از نخبگان و علماي پيشين اصفهان و معرفي آنان به طاب جوان از جمله فعاليت هاي گروه انديشه و هنر است.

حجت الاسلام علاء الدين از رويكرد جديد مركز مديريت حوزه علميه اصفهان در توجه ويژه به امور پژوهشي خبر داد و گفت: براي ايجاد فضاي مناسب تحقيق و پژوهش، نشريه "اشراق انديشه" را منتشر كرده ايم و از علماء صاحبان قلم در اصفهان نيز تجليل به عمل آورده ايم.

معاون فرهنگي - تبليغي مركز مديريت حوزه علميه اصفهان در ادامه اظهار داشت: جهت تعامل بيشتر و استفاده از تجارب مركز مديريت حوزه علميه قم، برگزاري همايشي با مراكز حوزوي ضروري به نظر مي رسد.

وي افزود: فصلنامه قرآني كوثر با همكاري قرآن پژوهان حوزه علميه و دانشگاه صنعتي اصفهان تدوين و در 12 كشور خارجي توزيع مي شود.