مجوز برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه های ارومیه صادر نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، عباس حسن خانی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب ارومیه افزود: در گذشته بدون توجه به اهمیت حفاظت از منابع آبی، مجوزهای برداشت شن و ماسه در این شهرستان صادر شده که ساماندهی این مجوزها ضروری است.

وی اظهار کرد: هدف دولت تدبیر و امید مدیریت منابع آب است و دولت به هیچ وجه به دنبال ایجاد محدودیت برای کشاورزی و کشاورزان نیست و ما بیشتر به دنبال حفاظت از منابع آبی با توجه به خشکسالی ها و کم آبی ها هستیم.

حسن خانی اضافه کرد: حفاظت از منابع آب ضروری است و از هرگونه هدررفت آب در ارومیه باید جلوگیری شود که در این خصوص ساماندهی چاه های غیرمجاز یکی از ضرورت هاست.

رشد جمعیت به ویژه افزایش جمعیت شهرنشین، رشد فیزیکی شهرها را در پی داشته که این رشد فیزیکی، عامل مهمی برای برداشت بی رویه شن و ماسه به ویژه از بستر رودخانه ها بوده است.

منابع شن و ماسه ای که در بستر رودخانه ها به ویژه رودخانه های دارای جریان آب دائمی، جزء منابع بسیار با ارزش محیط زیست محسوب می شوند.

شهرستان ارومیه بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد و به علت مهاجرت های بی رویه، همواره جمعیت این شهرستان رشد جهشی داشته است.