به گزارش خبرنگار مهر، انجمن پژوهشگران، نویسندگان و مترجمان دانشگاه پارس ۲۵ آذرماه نشست نگاهی به آثار «طراحی‌خط» اکرم هادی را با حضور اساتید و دانشجویان برگزار می کند. در این نشست که نگرشی بر روند این شیوه هنری در هنر معاصر از دید صداقت جباری، اسحاق حنیفه و بانو حسین نژاد است، نمونه هایی از آثار «طراحی‌خط» اکرم هادی نیز به نمایش در می آید.

اکرم هادی درباره معرفی شیوه «طراحی‌خط» به عنوان نمونه ای جدید در هنرهای تجسمی به خبرنگار مهر گفت:چند سالی است شیوه ای را با عنوان طراحی‌خط معرفی کرده ام که این شیوه امکانات بسیاری را از لحاط فرم و معنا در رشته های تجسمی ایجاد می کند. مدت ۲۰ سال در رشته طراحی و نهایتا در خط کار کرده ام.

وی ادامه داد: با این شیوه طراحی‌خط، با امکاناتی که در هنرهای سنتی خوشنویسی وجود دارد و هنر طراحی که دارای گستردگی بسیاری است، می توان به فضاهایی جدید دست یافت.

به گفته وی در این شیوه دامنه طراحی، گسترده تر است و استفاده از این عنوان در مقابل شیوه نقاشی خط که پایه آن هنر خوشنویسی است، تفاوت آن را بیشتر مشخص می کند .

هادی اظهار کرد: طراحی‌خط می تواند فضای ساختارمند خط و خوشنویسی را وارد قلمرو جدیدی کند. از آنجا که طراحی مدام به دنبال نوگرایی است، می تواند این نوگرایی را به عرصه خط نیز تسری دهد.

این هنرمند پیش از این کتابی با تعداد ۱۸۰ کار با نام حضرت علی (ع) را منتشر کرده است.

اکرم هادی فارغ التحصیل رشته نقاشی است و تاکنون نمایشگاه های انفرادی در گالری های ابن سینا، گالری لاله، گالری سرو، گالری آثار، گالری بهمن، گالری مارل، فرهنگسرای بهمن و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی را در کارنامه خود دارد.

او به عنوان مبدع «طراحی‌خط» از جشنواره «شمسه» لوح تقدیر دریافت کرده است.