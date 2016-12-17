شیعه و سنی در سیستان وبلوچستان یدواحده اند/شیرینی میوه وحدت درکام

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- جواد قنبری: هر سال فاصله میان ۱۲ ربیع الاول که سالگرد ولادت پیامبر اکرم (ص) بنا بر روایات برادران اهل سنت است تا ۱۷ ربیع الاول که تاریخ ولادت رسول گرامی اسلام بنا بر روایات اهل تشیع را هفته وحدت می نامند و در این هفته که به ابتکار امام خمینی (ره ) به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است، مسلمانان با وحدت و یکدلی به جهانیان نشان می دهند که اختلافی میان آنها وجود ندارد.

از همین رو این هفته در استان سیستان و بلوچستان که نام آن هم به نوعی نماد وحدت است بسیار چشمگیر و پرشور است و برادارن شیعه و سنی استان در جای جای استان به جشن و شادی می پردازند.

مردم استان سیستان و بلوچستان از همان ابتدای انقلاب همواره نشان داده اند که در مراحل مختلف پای نظام ایستاده اند و خون براداران شیعه و سنی چه در ابتدای انقلاب و چه در جنگ تحمیلی و چه حالا برای حراست از مرزها با هم آمیخته شده است.

حتی زمانی که برخی گروهک های معاند ادعای حمایت از قوم خاصی را می کنند خود بزرگان و جوانان آن قوم مقابلشان می ایستند و حتی به شهادت می رسند که نمونه بارز آن شهید وحدت شهید مصطفی مولوی جنگی زهی است.

شهید مولوی مصطفی جنگی زهی از منادیان وحدت اسلامی در کشور بود که توسط تروریست‌های کور دل به شهادت رسید او از مخالفان گروهک های تروریستی همچون گروهک جندالشیطان بود.

این شهید اهل سنت که امروز در استان از او به عنوان شهید وحدت و بصیرت یاد می شود، از شخصیت های برجسته اهل سنت در سیستان و بلوچستان بود که عملکرد وی موجب شده بود خاری در چشم دشمنان این مرز و بوم باشد.

شهید مولوی مصطفی جنگی زهی در جایگاه امام جمعه شهرستان راسک فرمانده دسته رزمی بسیج بود و معتقد بود که یک بسیجی باید همواره مطیع فرمان ولی امر باشد و بر بصیرت مردم منطقه بسیار تاکید داشت.

البته شهدای شاخص در استان سیستان و بلوچستان بسیار است که می توان از مهمترین آنها به شهید نورعلی شوشتری اشاره کرد: سردار نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده قرارگاه قدس بود که در تدارک برگزاری همایش وحدت سران طوایف در استان سیستان و بلوچستان در اقدامی تروریستی به فیض شهادت نائل آمد.

این شهید بزرگوار در ایجاد وحدت و اتحاد میان طوایف و عشایر استان سیستان و بلوچستان نقشی غیرقابل انکار داشت و به همین دلیل افراد و گروه‌هایی که با اتحاد و وحدت مسلمانان منافع خود را در خطر می‌دیدند وی و همراهانش را به شهادت رساندند.

البته استان سیستان و بلوچستان از این شهدای شاخص بسیار دارد که نیاز به نگارش کتاب ها در مورد این عزیزان است اما در این گزارش سعی شده است از دریچه دیگری به موضوح وحدت پرداخته شود از همین رو به سراغ تعدادی از شهروندان و مسئولان استان رفتیم و نظر آنها را در خصوص وحدت جویا شدیم.

حمزه درانی یکی از این شهروندان زاهدانی است که در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وحدت برای من از لحظه تولد تعریف شده است زیرا پدر من از اهل سنت و مادرم از اهل تشیع است و من در کنار این دو عزیز بزرگ شدم و زندگی مسالمت آمیز و وحدت را از نزدیک لمس کرده ام.

وی افزود: نکته جالب در زندگی ما این است که هر کسی مذهب و عقاید خود را دارد و به راحتی در کنار هم زندگی می کنیم و همه به عقاید یکدیگر احترام می گذارند.

وی گفت: حتی زمانی که ما به سن تکلیف رسیدیم و بزرگتر شدیم برای انتخاب مذهب خود آزاد بودیم و هیچ کسی ما را مجبور به انجام کاری نکرد و به نظرم این مصداقی زیبایی از وحدت عملی در خانواده های این استان است.

عبدالواحد ریگی از کاسب های قدیمی شهر زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اتحاد شیعه و سنی در این استان قدمتی دیرینه دارد اما پس از انقلاب اسلامی بسیار پر رنگ تر شده زیرا خدمت رسانی به مردم بیشتر شده است.

وی افزود: من زمانی را به خاطر دارم که در این شهر و استان کمترین امکانات هم وجود نداشت اما بعد از انقلاب اسلامی وقتی مردم دیدند که خدمات بدون هیچ تفاوتی به همه ارائه می شود و تفاوتی بین شهروندان نیست، وحدت و اتحاد نیز در سایه این امنیت و رفاه بیشتر شد.

وی گفت: مردم این استان سال هاست که با هم و در کنار هم زندگی می کنند، معامله می کنند و ازدواج می کنند و هیچ کسی هم نتوانسته تاکنون در این وحدت خللی ایجاد کند.

اما حالا اگر به سراغ اهل تشیع برویم موضوع جالب تر هم می شود به سراغ یک جوان شیعه که در حال خروج از مسجد بود رفتم و نظر او را جویا شدم.

این جوان که سید جواد حسینی نام داشت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موضوع وحدت برای ما بسیار دارای اهمیت است زیرا مراجع بزرگ و خصوصا رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت محبت و دوستی و برادری میان شیعه و سنی تاکید دارند و ما این پیام را بارها در سخنانشان مشاهده کرده ایم.

وی افزود: زمانی که مراجع ما می گویند «اهل تسنن نفس و جان ما هستند» وظیفه ما بسیار بیشتر از قبل است و باید تلاش کنیم که این موضوع را به صورت عملی نشان بدهیم.

وی گفت: زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند:«اهانت به نمادهای برادران اهل سنت حرام است» تکلیف برای ما روشن است و ما در کنار برادران اهل سنت خود جان خود را برای این نظام و رهبری فدا می کنیم تا این وحدت پایدار بماند.

البته این موضوع که علمای دین ما چه از اهل تشیع و چه از اهل تسنن همواره بر موضوع وحدت اصرار داشتند موضوع جدیدی نیست از همین رو حجت‌الاسلام سید شجاع‌ الدین ابطحی امام جمعه شهرستان ایرانشهر ضمن تبریک هفته وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قطعا اگر امروز پیامبر گرامی اسلام (ص) در میان ما حضور داشتند و در بین ما زندگی می کردند اولین سفارش ایشان به مسلمانان موضوع وحدت و اخوت اسلامی بود.

وی افزود: نظام اسلامی زمانی تبدیل به امت اسلامی می شود که در سایه عقلانیت و دشمن شناسی حرکت کند .

امام جمعه ایرانشهر نیز در این زمینه گفت: متاسفانه برخی که ادعای اسلام می کنند با ساده لوحی بازیچه دست استکبار جهانی و در راس آنها آمریکای جهان خوار شده اند که نمونه آن همین اتفاق چند روز پیش سراوان است.

وی تاکید کرد: دشمن بداند که مردم ایران اسلامی هراسی از این کارها ندارند و وحدت بین شیعه و سنی در این کشور به هیچ عنوان از بین نمی رود.

وی افزود: مردم شیعه و سنی ایران اسلامی و خصوصا استان سیستان و بلوچستان بارها و بارها به جهانیان نشان داده اند که ایران نماد وحدت عقلانی است.

همچنین مولوی عبدالرحمن روان بد امام جمعه اهل سنت پیشین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته وحدت اظهار داشت: وحدت شیعه وسنی بعد از انقلاب با توجه به تلاش و زحمت همه علما چه شیعه و چه سنی روز به روز بیشتر شده است.

وی افزود: علما با روشنگری هایی که انجام می دهند مردم را توجیه می­ کنند و در افزایش وحدت و برادری نقش به سزایی دارند .

وی گفت: همانطور که مطلع هستید قبل از انقلاب اسلامی کشمکش هایی در این استان وجود داشت ولی الحمدالله بعد از انقلاب و با زحمتی که علما کشیدند و توضیحاتی که در کنفرانس­ ها و همایش­ ها ارائه شد مردم متوجه نعمت وحدت و برادری شدند.

این عالم اهل سنت تصریح کرد: با توجه به اشتراکات فقهی دو مذهب نقش علما در این زمینه بسیار پررنگ است و الحمدالله وحدتی که در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد به برکت جمهوری اسلامی و به لطف و تلاش علما شیعه وسنی است.

وی افزود: ما با افتخار می توانیم بگوییم استان سیستان و بلوچستان پایتخت وحدت ایران اسلامی و حتی جهان اسلام است و انشاالله با تربیت درست نیروی جوان روز به روز بر این عزت افزوده شود.

اما نکته دیگری که جالب توجه است این است که پس از گذشت ۳۷ سال از عمر انقلاب اسلامی شاهد این هستیم که اهل سنت ایران اسلامی روز به روز پیشرفت بیشتری می کنند و باعث پیشرفت کشور هم می شوند و در حال حاضر بسیاری از مسئولان، مدیران و فرمانداران استان سیستان و بلوچستان از اهل سنت هستند و حتی در هیئت رئیسه مجلس نیز از اهل سنت حضور دارند.

از همین رو کار به جایی رسیده است که بانوان هم وارد عرصه شده اند و حمیرا ریگی به عنوان اولین فرماندار زن بلوچ استان ضمن گرامیداشت هفته وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه وحدت و همدلی در نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک اقدام عملی شده است.

وی با اشاره به سفر هفته پیش وزیر بهداشت به استان سیستان و بلوچستان افزود: اینکه وزیر بهداشت یک کشور و نماینده مجلس آن به عنوان نمایندگان دولت و خانه ملت یکی شیعه ودیگری سنی آنهم در آستانه هفته وحدت در یکی از مناطق محروم و توسعه نیافته کشور به مردم خدمت رسانی می کنند نشان از همدلی و همبستگی و وحدت است.

وی گفت: دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر امینی فرد نماینده مردم ایرانشهر در مجلس در حاشیه سفر هفته گذشته خود به شهرستان قصرقند با حضور در محل استقرار اتاق‌های عمل سیار کاروان موسسه خیریه نورآوران، تعدادی عمل جراحی چشم به صورت رایگان انجام دادند.

فرماندار شهرستان قصرقند تصریح کرد: اینکه دو مسئول شیعه و سنی در کنار یکدیگر تلاش می کنند که در یکی از مناطق محروم کشور به دور از هرگونه چشم داشت و تفاوت به مردم خدمت کنند، نشان دهنده وحدت واقعی شیعه و سنی در ایران اسلامی است.

وی گفت: خوشبختانه سرانه فضاهای بهداشتی و درمانی شهرستان قصرقند در دولت تدبیر و امید و در راستای وحدت و همدلی رشد خوبی داشته است و در حال حاضر ۱۱ مرکز بهداشتی درمانی و ۵۰ خانه بهداشت در این شهرستان وجود دارد.

اما اگر همه این ها را کنار هم جمع کنیم می بینیم که با همه دشمنی ها و کارشکنی هایی که از سوی دشمنان این آب و خاک انجام شده است نه تنها این وحدت همچنان باقی است بلکه روز به روز بر میزان آن هم افزوده می شود و امروز دیگر در ایران اسلامی میان شیعه و سنی فاصله ای وجود ندارد و همه دوشادوش هم برای توسعه و آبادانی کشور تلاش می کنند.