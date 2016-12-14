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۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

معاون وزارت ورزش:

۸۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های عمرانی ورزش و جوانان نیاز است

۸۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های عمرانی ورزش و جوانان نیاز است

یاسوج- معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان گفت: ۸۰ هزار میلیارد ریال برای طرح های عمرانی ورزش و جوانان نیاز است.

‌به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا خادم پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع مدیر کل قبلی و معارفه مدیر کل جدید اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: نگاه اساسی به همیاری بخش خصوصی و خیرین کمک فراوانی به توسعه ورزش استان می کند.

خادم تاکید کرد: ورزش بانوان جز اولویت های ورزش و جوانان کشور است و  نیمی از جامعه ورزشی را بانوان تشکیل می دهند، و مشکلات فراوانی به لحاظ زیرساخت، امکانات، بودجه و... در این حوزه وجود دارد، که تلاش می شود با جدیت این مشکلات بررسی و حل شوند.

وی با بیان اینکه تعامل و همکاری نیاز اساسی در ورزش و جوانان است، ابراز داشت: ارتباط منطقی این اداره کل با تمامی دستگاه ها، به خصوص مجموعه استانداری انجام شود.

خادم با بیان اینکه حوزه جوانان از حائز اهمیت ترین بخش های ورزش و جوانان است، تاکید کرد: خانه جوان به عنوان یکی از ابتدایی ترین کارهایی است که استارت آن توسط مدیر کل قبلی زده شده و لازم است، توسط مدیر جدید پیگیری و احداث شود.

وی گفت: ورزش و هنر به عنوان دو بال برای سعود و ترقی یک کشور هستند.

خادم بیان داشت: در اولین فرصت جلسات کاربردی برای بررسی مشکلات ورزش استان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3850266

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