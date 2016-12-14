جشنواره سفره ایرانی و فرهنگ گردشگری در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی با اشاره به برگزاری جشنواره سفره ایرانی و فرهنگ گردشگری در مناطق مختلف کشور، گفت: این جشنواره ملی به میزبانی کرمان از تاریخ اول تا سوم دی ماه جاری و با حضور استانهای سیستان و بلوچستان و یزد برپا می شود.

وفایی بیان داشت: جشنواره سفره ایرانی فعالیتی جدید در معرفی قابلیت ها و تنوع غذایی مناطق مختلف برای مسافران، گردشگران و مردم است.

وفایی تصریح کرد: این جشنواره با محوریت بهترین‌های غذای سرآشپز، دسر، آموزشگاه صنایع غذائی و غذای خانگی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در این جشنواره ۹۰ غرفه در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: از این تعداد ۳۰ غرفه به هنرمندان استانهای میهمان و مابقی به هنرمندان استان کرمان تعلق دارد.

وی با اشاره به اینکه طبق پیگیرهای انجام گرفته امیدواریم در این جشنواره آبگوشت امام حسینی کرمان به ثبت ملی برسد، تاکید کرد: این جشنواره با حضور مقامات کشوری از جمله معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور و داوران ملی برگزار می شود.

وفایی با بیان اینکه براساس برنامه زمان‌بندی شده برترین‌های این جشنواره منطقه‌ای به جشنواره ملی غذاهای سنتی و ایرانی معرفی خواهند شد، تصریح کرد: در پایان این جشنواره آشپز برتر انتخاب و نام آن در کتابچه آشپزهای برتر ایران درج می شود.