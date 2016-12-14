۷۰درصد کالاهای کشاورزی از بنادر هرمزگان وارد کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، محمد علی باغستانی بیان داشت: هرمزگان به عنوان مهمترین درگاه ورود کالاهای کشاورزی به کشور باید از لحاظ قرنطینه گیاهی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: در جهان ۲۲۰ عامل قرنطینه گیاهی وجود دارد که در صورت ورود آنها به کشور خسارت چشمگیری به بخش کشاورزی وارد می شود.

باغستانی افزود: مگس میوه مدیترانه ای، مگس زیتون، جاروک جادوگر از مهمترین آفات وبیماری هایی هستند که بخش کشاورزی کشور با آن درگیر است.

وی با اشاره به اینکه ۱۷میلیون از سطح زراعی وباغی کشور برای مبازره با آفات وبیماری ها وجود دارد اظهارداشت: در سال های اخیر شاهد مبتلا شدن ۱۲هزار هکتار از باغ های لیموترش توسط بیماری جاروک جادوگر بوده ایم.

باغستانی تصریح کرد :برای بیماری جاروک جادوگر تاکنون هیچگونه درمان قطعی یافت نشده وکشاورزان باید کانون آلودگی را از بین ببرند و از درختان مقاوم از جمله لیموی پرشین لایم استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه شرکت های ضد عفونی در راستای قرنطینه گیاهی، مبارزه شیمیایی با آفات و بیماری ها و مبارزه بیولوژیک از مهمترین برنامه های سازمان حفظ نباتات کشور برای کنترل بیماری ها وآفات است.

۴۵۰واحد فروشگاه غیر مجاز در کشور وجود دارد

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: در سال گذشته در کشور مبارزه با آفات وبیماری ها در بیش از ۲۳میلیون هکتار در بخش باغبانی، ۱۶میلیون هکتار در حوزه زراعی، ۲میلیون هکتار مدیریت آفات و ۱میلیون و ۷۰۰هکتار در بخش شبکه مراقبت انجام شد. همچنین مبارزه با سن گندم در ۲میلیون هکتار از اراضی گندم انجام شد.

وی با بیان اینکه مبارزه با علف های هرز ، بهره گیری از پهباد در پایش آفات از دیگر اقدامات سازمان حفظ نباتات کشور در سال گذشته بوده است اظهارداشت: تولید ۳۰۰تن صابون حشره کش، گسترش مبارزه غیر شیمیایی و ثبت ۴۵۰برند سموم از مهمترین برنامه های سازمان حفظ نباتات کشور در سالجاری است.

باغستانی ساماندهی ۴هزار واحد فروشگاه غیر مجاز در کشور را از موفقیت های سازمان حفظ نباتات کشور برشمرد و اذعان کرد: ۴۵۰واحد فروشگاه غیر مجاز در کشور وجود دارد که امیدواریم تا پایان سال این واحد ها ساماندهی شوند.