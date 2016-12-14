طرح ارتقای امنیت اجتماعی با قدرت در مسجدسلیمان اجرا می شود

سرهنگ علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر اعلام پلیس مبارزه با مواد مخدر، با توجه به لزوم برخورد با فروشندگان مواد افیونی، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد مقابله با مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار ماموران نیروی انتظامی مسجدسلیمان قرار گرفت و با قدرت در حال انجام است.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با فعال کردن منابع و مخبران، موفق به شناسایی یک نفر از عاملان فروش که با اعمال سوء خود جوانان را به ورطه اعتیاد می کشاند، شدند.

حسینی عنوان کرد: ماموران پلیس پس از شناسایی پاتوق این فرد با هماهنگی قضایی به محل اعزام و این سوادگر مرگ را در یک عملیات پلیسی دستگیر و از وی مقدار یک کیلو و ۱۵۰ گرم تفاله تریاک کشف و ضبط کرده و با اعزام متهم به مراجع قضایی قرار مناسب برای نامبرده صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان در پایان ضمن تقدیر از قوه قضائیه در صدور به موقع دستورات قضایی گفت: شایسته است شهروندان گرامی در دوستیابی فرزندان خود دخیل و از مراودات آنها با افراد بزه کار ممانعت کرده و هر نوع خبر خرید و فروش مواد مخدر و یا حضور سوداگرانی که محلی را برای خود پاتوق نموده اند را سریعا با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.