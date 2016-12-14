مردم نگران برداشت پول از خودپردازها در پایان سال نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خاتونی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه نگرانی از بابت موجودی اسکناس خودپردازها در ایام پایانی سال وجود ندارد، گفت: در ایام پایانی سال نگاه مردم به عملیات مالی و رفتار آنها در بازار تغییر می کند و عملیات پولی آنها افزایش می یابد که بر این اساس آمادگی از بابت تامین اسکناس مورد نیاز مردم در پایان سال وجود ندارد.

معاون بانک ملی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: ترافیک عملیاتی در خودپردازها در ایام پایانی سال افزایش می یابد و تلاش بر این است که کار به بهترین شکل پیش رود. بر همین اساس تمام دستگاههای خودپرداز به صورت لحظه ای و آنلاین چک می شوند اگر وجوه و موجودی آنها کاهش یابد به سرعت جبران خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته علیرغم تمامی تمهیداتی که در این ایام اندیشیده می شود ممکن است به دلیل بار اضافی که به یک دستگاه وارد می شود مشکلاتی هم بروز کند اما به سرعت رفع می شود.

خاتونی از وجود هفت هزار دستگاه خودپرداز این بانک در سراسر کشور خبر داد و در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تبدیل ارز در دستگاههای خودپرداز گفت: زمانی که مسافران وارد ایران می‌شوند تدابیری تا پایان سال اندیشیده خواهد شد که بتوانند ارزهای رایج اصلی را به دستگاه تحویل داده و کارت عضو شتاب دریافت کنند و تا زمانی که در ایران حضور دارند نیاز به حمل پول به صورت فیزیکی نداشته باشند.

وی ادامه داد: این امر امنیت را برای مسافران بالا می برد و بعد از آن در زمان خروج از کشور می توانند کارت را در فرودگاه تحویل داده و ارز معادل موجودی آن را دریافت کنند.

به گفته خاتونی، تبدیل ارز در خودپردازهای این بانک تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین گفت: از امروز پرداخت عوارض خروج از کشور به صورت غیرحضوری امکان پذیر است که البته در یکماه اول، تنها در فرودگاه امام خمینی (ره) این عملیات قابل انجام است و پس از آن در تمام گیت های زمینی، هوایی و دریایی امکان دریافت الکترونیکی عوارض را خواهند داشت.

این مسئول بانکی افزود: ظرف پانزده دقیقه این عملیات قابل انجام است و پس از یکماه این خروجی برای همه گیت ها باز خواهد داشت، البته مردم در شرایط مختلف می توانند در شعب نیز این عملیات را انجام دهند و با ارایه برگه مربوطه به مسئول فرودگاه از گیت خارج شوند.

وی تصریح کرد: این سامانه با همکاری نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی اجرایی شده و البته در ادامه با آژانس های مسافرتی کار را هماهنگ خواهیم کرد.

به گفته خاتونی، تلاش داریم تا این سیستم را بر روی دستگاههای عابربانک نیز پیاده سازی خواهیم کرد.