۵ پروژه درمانی خراسان جنوبی تا پایان سال جاری افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر خراسان جنوبی با اشاره به سفر اخیر وزیر بهداشت به استان بیان کرد: این سفر دارای دستاوردهای مطلوبی بود.

وی احداث اورژانس هوایی طبس را یکی از دستاوردهای این سفر دانست و گفت: امید است تا یک ماه آینده این پروژه به بهره برداری برسد.

قائمی با اشاره به احداث بیمارستان جدید فردوس بیان کرد: این پروژه از پیشرفت ۹۷ درصدی برخوردار بوده و امیدواریم تا پایان سال جاری تکمیل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: همچنین دو پروژه درمانی شامل بیمارستان رازی و مرکز رادیوتراپی بیرجند نیز از پیشرفت ۹۸ درصدی برخوردار بوده که در بهمن ماه سال جاری به طور رسمی افتتاح می شوند.

وی اورژانس بیمارستان قاین را از دیگر پروژه های افتتاحی سال جاری دانست و گفت: این پروژه هم اکنون در حال احداث بوده و تا آخر دی ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

قائمی با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سه ماهه گذشته بیان کرد: افتتاح و راه اندازی مرکز طب سنتی مزار شهدای باقریه بیرجند یکی از اقدامات سه ماهه گذشته بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: تا کنون بیش از هزار و ۳۰۰ بیمار در این مرکز ویزیت شده اند.

قائمی بیان کرد: بهسازی و نوسازی اورژانس بیمارستان ولی عصر بیرجند، پذیرش ۷۹۴ دانشجوی جدید و کلنگ زنی احداث خوابگاه دانشجویی قاین توسط بنیاد خیریه ۱۵ خرداد از دیگر اقدامات در سه ماهه گذشته بوده است.

وی ادامه داد: میزان شش میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز این خوابگاه توسط بنیاد خیریه ۱۵ خرداد تامین می شود و امید است تا سال آینده به بهره برداری برسد.

قائمی از امضای تفاهم نامه بهداشتی بین سه دستگاه استانداری، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد و گفت: در قالب این تفاهم نامه، ۱۰۱ پروژه درمانی با ۶۰۰ میلیارد ریال در سطح خراسان جنوبی انجام خواهد شد.

وی توزیع ۶۴ نیروی متخصص در سطح استان را از دیگر اقدامات سه ماهه گذشته دانست و گفت: استقرار جراح مغز و اعصاب در شهرستان های فردوس، طبس و قاین از دیگر اقدامات طی این مدت بوده است.