علی اف: ۵ میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی از اسرائیل خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، «الهام علی اف» پس از دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، از امضای یک قرارداد نظامی به ارزش پنج میلیارد دلار میان طرفین خبر داد.

گفته می شود تحویل سامانه گنبد آهنین به آذربایجان بخشی از این قرارداد پنج میلیاردی است.

سامانه موشکی گنبد آهنین با کمک های مالی آمریکا برای رژیم صهیونیستی تولید شده و به رغم هزینه چند میلیارد دلاری برای آن بارها در برابر موشک های مقاومت شکست خورده است.

علی‌اف با اشاره به خرید تجهیزات دفاعی به ارزش بالغ بر پنج میلیارد دلار گفت: تاکنون بزرگترین بخش این قرارداد به مرحله اجرا درآمده است و دو طرف از این سطح همکاری رضایت کامل دارند.

سفر نتانیاهو به باکو یک روزه بود و در دیدار دو ساعته با الهام علی‌اف، دو طرف چهار سند همکاری در حوزه‌های استانداردسازی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، همکاری‌های کشاورزی و پایه گذاری کمیسیونی با هدف پیشبرد همکاریهای دوجانبه در حوزه اقتصاد، علم، تکنولوژی، بهداشت، کشاورزی و تجارت امضا کردند.

علی‌اف در کنفرانس خبری مشترک با نتانیاهو گفت: ما از سطح این همکاری‌ها بسیار خوشنود هستیم. امیدواریم همکاری‌های بلندمدت ما با تل‌آویو ادامه داشته باشد.