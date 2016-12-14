ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی خیانت است/پیامدهای اتحاد بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، ملا اسامه مرادی امروز چهارشنبه در بیست و هشتمین همایش بزرگ وحدت که در محل تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد گفت: امروز تمام هم و غم ما این است که مصیبتی را که گریبانگیر کشورهای همسایه شده گریبان ما را نگیرد.

امام جماعت مسجد محمد مصطفی(ص) دولت آباد افزود: همانطور که قیافه های افراد مختلف است باید قبول کنیم دیدگاه ها هم در جامعه با هم اختلافاتی دارد.

وی تصریح کرد: عقل همه یکسان نیست و تفاوت هایی که در جامعه است تفاوت هایی بوده که به یقین می تواند به نتیجه ارزشمند وحدت منجر شود.

مرادی ادامه داد: اگر بحث از اختلاف و تندروی می کنیم فقط در خصوص یکی از فریقین نیست و اگر بزرگان اهل تشیع و تسنن در مجالس دیدگاه های خود رابیان کنند از طرف همنوعان مورد هجمه قرار می گیرند که این رفتار پسندیده ای نیست.

وی تاکید کرد: هرآنچه بر زبان می آوریم برآن مسئولیم و همان طور که خداوند بارها اشاره فرموده اند الفاظی که به زبان می آوریم اگر حق باشد نتیجه خیر و اگر خلاف حق باشد گرفتار عذاب الهی خواهیم شد.

امام جماعت مسجد محمد مصطفی(ص) دولت آباد خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز افرادی که در مجالس مختلف شروع به صحبت می کنند، تقدیر اطرافیان برایشان مهم است و اهمیتی به جامعه نمی دهند و این مصیبت عظیمی است.

وی تاکید کرد: بزرگان منبری و مسئولین نباید بیاناتی را عنوان کنند که سبب ایجاد تشنج و اختلاف در جامعه شود اگر چنین باشد خیانت کرده اند.

مرادی گفت: امام (ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب همواره به بحث وحدت تاکید دارند تا جایی که رهبر انقلاب توهین به مقدسات را تحریم کرد و همین امر سبب شد که اتحاد بیش از گذشته شود.

وی افزود: گاهی دیده می شود برخی از مسئولین که خو را پیرو خط رهبری می دانند طوری صحبت می کنند که ایجاد تفرقه کرده و آدم را دلسرد می کنند.

امام جماعت مسجد محمد مصطفی(ص) دولت آباد یاد آوری و تاکید کرد: مردمی که سال ها در میادین مختلف از این مرز و بوم دفاع کردند آرزوی یک جامعه امن و سعادتمند را دارند.

وی با بیان اینکه این امر را امروز قبول داریم که اقتدار ایران به وسیله اتحاد و انسجام و دفاع از سنگرها میسر است گفت: این نظام و انقلاب باور درونی همه ماست و بهای آن خون هزاران شهید است لذا باید از آن به خوبی دفاع کنیم.

مرادی خاطر نشان کرد: اگر اختلافی وجود دارد اختلافات قومی مذهبی بوده - که ممکن است افراد در این زمینه با هم اختلاف داشته باشند- اما در روابط باید احترام متقابل را حفظ کنیم و رفتار مسالمت آمیز داشته باشیم.

وی یادآور شد: قرآن به مسئله وحدت اهتمام ویژه دارد و باید همانطور که در آیات قرآن ذکر شده پیامدهای مثبت اتحاد را بازگو و پیامدهای تفرقه را گوشزد کنیم.

امام جماعت مسجد محمد مصطفی(ص) دولت آباد، ایجاد وحدت را از مظاهر حفظ تقوا دنست و ایجاد اختلاف را بر خلاف تقوا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اختلاف یکی از بدترین عذاب هایی است که پیامدهای درونی از جمله جنگ و نزاع را در بر دارد گفت: در راستای اختلافات است که قدرت دفاعی تضعیف شده و حیثیت جامعه به مخاطره می افتد.