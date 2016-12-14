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۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

اولین اجلاس مشورتی پاکستان و روسیه در اسلام آباد برگزار شد

اولین اجلاس مشورتی پاکستان و روسیه در اسلام آباد برگزار شد

وزارت خارجه پاکستان از تشکیل نخستین اجلاس مشورتی روسیه و پاکستان در اسلام آباد خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «نفیس زکریا» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در این نشست مشورتی «الکساندر استرنیک» یکی از مسئولان وزارت خارجه روسیه سرپرستی هیئت روسی را بر عهده داشت و سرپرستی هیئت پاکستانی نیز بر عهده «احمد حسین دایو» مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه پاکستان بود.

گفتگو در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی و همچنین روابط دوجانبه اسلام آباد-مسکو محور اصلی این نشست بود.

وزارت خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد که دور بعدی این اجلاس سال آینده در مسکو برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3850352

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