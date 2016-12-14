به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله سید احمد علم الهدی صبح چهارشنبه درجمع فرماندهان یگان‌های حفاظت فرودگاه‌های کشور که در تالار همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد:امام رضا امام حی و زنده است و این موضوع در زیارت نامه آن حضرت هم آمده است، رابطه با امام رابطه دو سویه است به همین دلیل اگرچه زائر صدا را نمی شنود اما با مراجعه به قلبش می تواند این ارتباط با امام را احساس کند.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در سیره رضوی توجه به میهمان و میهمان نوازی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: امنیت میهمانان امام رضا که دارای جایگاه ویژه ای هستند و همچنین امنیت هوایی کشور مرهون نیروهای حفاظت یگان هوایی است و این امنیت برای اینکه آبروی نظام است به این نیروها جایگاه خاص و ویژه ای داده است.

فرودگاه مشهد را می توان دروازه ورود به مشهد دانست

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: از زمانی که امنیت پروازها به سپاه سپرده شد تا کنون هیچ مشکلی در امنیت هوایی کشور رخ نداده است واین موضوع از اهمیت زیادی در شرایط کنونی برخوردار است و نشان می دهد که سپاه محور اقتدار نظام است.

وی در ادامه افزود: تلاش نیروهای امنیت پرواز تلاش برای امنیت حکومت امام زمان است و قطعا پرسنل یگان حفاظت، سربازان امام زمان هستند.

آیت الله علم الهدی در رابطه با ظرفیت سفرهای هوایی گفت: در سفرهای هواپیمایی دو ظرفیت وجود دارد یکی در هواپیما و دیگری در سطح فرودگاه‌ها است که می توان به خوبی موضوع امر به معروف و نهی از منکر را در این بستر پیاده سازی کرد.

نماینده ولی فقیه دراستان خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ویژه فرودگاه مشهد عنوان کرد: فرودگاه مشهد را می توان دروازه ورود به مشهد دانست به همین علت پرسنل پرواز و مسافران لازم است که شانیت و حرمت این موضوع را رعایت کنند.

امام جمعه مشهد ابراز کرد: رعایت حجاب بانوان داخل غرفه های فرودگاه برطرف شد اما مسئله بدحجابی میهمانداران نیز همچنان پا برجاست و باید با برخوردهای اجرایی مناسب برطرف شود.