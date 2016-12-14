به گزارش خبرنگار مهر، محمد باژیان صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری اظهار کرد: رویکرد بازرسی استانداری کرمان فارغ از نگاه مچ گیرانه است.

وی با اشاره به اینکه کنترل و نظارت بر دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی توسط هزار و ۷۰۰ نفر از افراد منتخب از بین مردم در حال انجام است، افزود: سرکشی از بیش از ۹۸ درصد دستگاه های اجرایی به صورت سرزده انجام شده است.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری کرمان گفت: بازرسی از فرمانداری های سطح استان کرمان هزار درصد افزایش یافته است.

باژیان با اشاره به انجام ارزیابی مدیریتی در استان کرمان، افزود: بیش از ۸۰ درصد مدیران استان کرمان نمره بالاتر از ۹۰ را کسب کرده اند.

وی با اشاره به لزوم تلاش بیشتر مدیرانی که نمره بین ۶۰ تا ۷۰ نمره را کسب کرده اند، ادامه داد: تعداد اندکی از مدیران هم نمره کمتر از ۶۰ نمره را کسب کرده اند.

باژیان یادآور شد: چنانچه این مدیران نتوانند خود را به سطح مورد نظر برسانند شاهد تغییراتی در سطح مدیران دستگاه های اجرایی خواهیم بود.

وی گفت: امور مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با دو هزار و ۱۶۴ بازرس و ۲۰۶ سرباز کار اجرایی انجام شد.