رفع نیازهای ورزشی روستاهای کشور ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه هیئت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی استان‌همدان پیش از ظهر چهارشنبه با حضور غلامرضا جعفری رئیس فدراسیون و رئیس مجمع، ‌ رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان استان و نایب‌رئیس مجمع، مهرداد نادری فر رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی استان‌همدان، رؤسای هیئت‌های شهرستان‌ها، نمایندگان مربیان، ‌داوران، ورزشکاران و سایر اعضای مجمع در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان برگزار شد.

رئیس فدراسیون روستایی و عشایری کشور در این مجمع بابیان اینکه برای ترویج و رفع نیازهای ورزشی در روستاها امسال ۱۳۰ میلیارد ریال از وزارت ورزش و جوانان بودجه درخواشت شد اما ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت، اظهار داشت: هم‌اکنون ۶۳ هزار روستا در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم بخشی از نیازهای ورزشی روستاها را تأمین کنیم به ۱۳ میلیارد تومان بودجه احتیاج است.

غلامرضا جعفری افزود: این مقدار بودجه موردنیاز با توجه به دغدغه‌های مالی کشور از توان وزارت ورزش و جوانان خارج است اما دراین‌بین ترویج ورزش در روستاها نیز ضروری است.

وی بابیان اینکه توسعه ورزش روستایی تنها با هزینه‌های دولتی امکان‌پذیر نیست و باید بخش خصوصی و خیرین ورزش دوست به ایجاد خانه‌ها و اماکن ورزش روستایی کمک کنند، گفت: دولت برای نگهداری سالن‌های ورزشی روستایی نیز با مشکلاتی روبه‌رو است و بر این اساس باید بخش خصوصی و خیرین از این بخش حمایت کنند.

رئیس فدراسیون روستایی و عشایری کشور عنوان کرد: ما وظیفه‌ای در قبال ورزش قهرمانی نداریم بلکه در تلاش برای شناسایی و آماده‌سازی نخبه‌ها و استعدادهای ورزش روستایی و معرفی آنها به ورزش قهرمانی هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان نیز در این مجمع انتخاباتی اظهار داشت: برگزاری مجمع از مفاد اساسنامه هیئت‌های ورزشی است و هرسال حداقل یک‌بار باید برگزار شود.

رسول منعم افزود: همچنین از هیئت‌های ورزش استان درخواست شده نسبت به برگزاری این مجامع اهتمام جدی داشته باشند.

وی با اشاره به لزوم توسعه و ارتقای ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی در همدان گفت: باید با تعامل بیشتر بین اعضای هیئت زمینه‌ساز پیشرفت این ورزش باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: تمام افرادی که در این مجمع حضور دارند درباره ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی تصمیم‌گیرنده هستند و باید برای اداره بهتر هیئت پیشنهادهای سازنده ارائه دهند.

منعم بابیان اینکه هیئت‌های ورزشی در استان‌ها هماهنگ‌کننده هستند و اگر فعالیت این هیئت‌ها نباشد فدراسیون‌ها نمی‌توانند به موفقیت دست یابند، بیان کرد: موفقیت یک ورزشکار به پشتوانه‌ای است که از قبل برای آن ایجادشده و این پشتوانه سازی از سوی هیئت‌ها است.

