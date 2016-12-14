پدافند غیرعامل موجب افزایش اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگارمهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی پدافند غیرعامل حوزه دریای خزر که در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد امنیت در سطح جامعه یکی از وظایف اساسی هر نظام است.

وی با بیان اینکه همه انتظار دارند در یک جامعه امن زندگی کنند، افزود: تهدیدات همیشه وجود داشته و دشمن نیز همه اوقات به دنبال عملیاتی کردن تهدیدات خود علیه کشورها و برهم زدن امنیت آنها است.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه برای مقابله با هرگونه هجمه و تهدیدی باید از آمادگی کامل برخوردار بود، گفت: دشمن بعداز پیروزی انقلاب اسلامی استحکام و پایداری توطئه و هجمه های خود را از نقطه ای آغاز کرد که ما در آن ضعف داشتیم.

وی به انواع توطئه ها از سوی استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از هرگونه تجاوز باید از نظر دفاعی آمادگی کامل داشته باشیم.

مقیمی پشتیبانی و تجهیزات نیروهای نظامی را از وظایف وزارت دفاع عنوان و تصریح کرد: داشتن تجهیزات و پشتیبانی دفاعی قوی و همچنین اقتصاد پایدار می تواند از دلایل شکست توطئه های دشمنان باشد.

معاون وزیر کشور بر لزوم قوی بودن پایه های اقتصاد کشور تاکید و یادآورشد: در سایه تقویت اقتصاد می توانیم در مقابل لرزش های موجود مقاومت کنیم.

وی با بیان اینکه آمادگی کشور در حوزه های مختلف باید به گونه ای بوده که دشمن بداند برای حمله به ایران باید هزینه های گزافی بپردازد، گفت: افزایش و ارتقاء قدرت و توان دفاعی و اقتصاد کشور سبب می شود که دشمنان از نگاه تجاوزگرانه به ایران منصرف شوند.

مقیمی در ادامه به پدافند غیرعامل اشاره کرد و افزود: پدافند غیر عامل موجب افزایش اقتدار ملی بوده که این اقتدار، دشمن را از افکار خود منصرف می کند.

به گفته این مسئول سیاست های کلی برای پدافند غیر عامل از جانب رهبر ابلاغ شده و این مساله به معنای لزوم کمک همه اقشار جامعه برای اجرای شدن سندهای ابلاغی است.‌

وی با تأکید براجرایی شدن صحیح پدافند غیرعامل در تمام طرح های اجرایی، خاطرنشان کرد: بهره برداری بیشتر از یافته های علمی در این زمینه تأثیرگذار است.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه باید در امورات نظامی و دفاعی، پدافند غیر عامل و اقتصاد مقاومتی را قدرتمند کنیم، تصریح کرد: باید برای برگشت اقتصاد به مسیر اصلی، اقدامات علمی و تخصصی مناسب برنامه ریزی و اجرا کنیم.