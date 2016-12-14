فرهنگ دوچرخه سواری نیازمند اطلاع رسانی مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخ زاد در نخستین همایش چشم انداز حمل و نقل پاک با محوریت دوچرخه که به مناسبت هفته حمل و نقل و راهداری در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: در ابتدا برای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری باید اعتقاد قلبی داشته باشیم تا بتوانیم با تلاش بیشتری به این مهم برسیم.

وی افزود: بخش نامه‌های استانی و محلی بسیاری در این زمینه ابلاغ شده اما اجرایی نشده است که می‌توان با اجرایی کردن بخش نامه‌ها قدم‌های بهتری برای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری برداریم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین بیان کرد: ترویج فرهنگ دوچرخه سواری نیاز به اعتبارات مالی ندارد بلکه نیاز به تدبیر مدیریتی و اجرای قوانین دارد.

فرخزاد تصریح کرد: فقط نباید ترویج فرهنگ دوچرخه سواری مختص شهر قزوین باشد بلکه باید در کل استان به این موضوع توجه شود.

وی بیان کرد: برای قرارگیری دوچرخه در اتوبوس‌ها برای مسیرهای طولانی باید راهکارهای اندیشیده شود تا شهر قزوین در این زمینه الگو شود.

فرخزاد بیان کرد: ایمنی مسیر دوچرخه سواران از موضوعات جدی است که باید برای آن برنامه ریزی صورت گیرد.

وی پیشنهاد داد: در پایان این همایش چند راهکار جدی برای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری باید ارائه شود تا در زمان تعیین شده اجرایی شود.